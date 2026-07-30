Захарова рассказала о растущем ущербе Казахстану и США из-за Зеленского

Атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре в Черном море продолжаются, несмотря на предупреждения Казахстана и США. Их экономические интересы все больше страдают от политики «откровенно зарвавшегося и утратившего связь с реальностью» президента Украины Владимира Зеленского, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Главарь агонизирующего киевского режима уже не просто давно потерял правосубъектность. Он абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт»,— указано в комментарии госпожи Захаровой. Так в ведомстве прокомментировали очередной удар Украины по танкерам в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

Представитель МИД обратила внимание, что страны, которые поддерживают и спонсируют Киев, обеспокоены рисками «неконтролируемой эскалации конфликта». Мария Захарова добавила, что Украина параллельно заверяет США о стремлении к прекращению огня и атакует активы страны. «Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти, наконец, дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Зеленского и приструнят его»,— отметила Мария Захарова. Того же, по ее словам, Москва ожидает от ООН и других международных структур.

Каспийский трубопроводный консорциум соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря. Через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана, а основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,7%), а также американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%).

ВСУ неоднократно атаковали суда, находящиеся на погрузке на терминале КТК. Последний раз — 30 июля. Погрузочные операции несколько раз приостанавливали, а фрахтование нефтяных танкеров подорожало на 10-14%. США и Казахстан осудили атаки.