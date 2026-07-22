У страха ставки велики

Участившиеся атаки на суда в портах Черного моря спровоцировали рост стоимости фрахта нефтяных танкеров. За четыре дня с 16 июля аренда подорожала на 10–14% в зависимости от направления. Дальнейшее изменение цены будет зависеть от интенсивности атак и доступности свободных танкеров. По мнению экспертов, экспортеры из Казахстана могут сильнее пострадать от сложившейся ситуации, чем российские грузоотправители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Ставки фрахта танкеров в Черном море резко выросли в условиях повышения рисков, следует из данных агентства Platts (входит в S&P Global). По данным аналитиков, перевозка танкером Suezmax 140 тыс. тонн российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии подорожала на 14,6%, до $78,6 за тонну. Стоимость аренды Suezmax для экспорта 135 тыс. тонн нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в Средиземное море выросла на 10,4%, до $35,2 за тонну.

Как отмечают аналитики со ссылкой на европейских брокеров, владельцы танкеров повышают надбавки за риск к фрахтовым ставкам в Черном море. По оценке Platts, дополнительная надбавка за военный риск при транспортировке нефти выросла с 16 по 20 июля на 5%, до $2,1 за баррель. Согласно данным ЦЦИ, рост страховых премий за неделю до 20 июля также привел к подорожанию фрахта танкерами Suezmax из Новороссийска в Северный Китай — на 4,1%, до $12,6 за баррель.

КТК (обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана; в числе акционеров Россия, Казахстан, американские Chevron и Mobil Caspian Pipeline Company) 19 и 20 июля заявлял об атаках на три танкера на терминале в Новороссийске, из-за чего компания приостанавливала погрузку нефти. Как сообщило Reuters 21 июля, КТК прекратил прием сырья из-за атак на суда. Согласно S&P Global Commodities at Sea (CAS), КТК в 2026 году экспортировал 1,48 млн баррелей в сутки. Основные импортеры нефти КТК — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

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Как отмечает директор по исследованиям в области танкерных перевозок в S&P Global Energy CERA Фотиос Кацулас, то, насколько долго сохранится повышенная надбавка к фрахтовым ставкам, будет зависеть от частоты атак и того, начнется ли существенное влияние на доступность судов и объемы погрузки нефти. Главный аналитик Gibson Shipbrokers Светлана Лобачева, чье мнение приводит Platts, считает, что судовладельцы смогут повысить ставки на перевозки нефти КТК, только если в Западной Африке и Персидском заливе появятся достаточно выгодные возможности для заработка, чтобы переманить тоннаж из Черного моря.

Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что проблема не столько в росте стоимости фрахта, сколько в том, что судовладельцы вообще могут отказываться ставить суда на загрузку в российских черноморских портах.

Хотя до последнего времени погрузка там росла. По данным ЦЦИ, на второй неделе июля отгрузки нефти из порта Новороссийск выросли почти в два раза неделя к неделе, до 80 тыс. тонн в сутки. Это на 18,4% меньше, чем в июне, но на 40% больше, чем в мае. Общий экспорт нефти из российских портов за вторую неделю июля вырос на 1%, до 496 тыс. тонн в сутки.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что риски для танкеров при погрузке в российских портах на Черном море будут отражаться на стоимости перевозок, но в разной степени для судов, перевозящих российскую нефть официально или неофициально. Для теневого флота цены на фрахт вырастут несущественно, так как они уже высокие и учитывают риски в стоимости аренды. В то же время танкеры, работающие официально, при погрузке на терминале КТК платили за фрахт значительно меньше, так что для них цена может подняться довольно существенно, чтобы нашлись судовладельцы, готовые на риск.

Игорь Юшков сомневается, что отгрузка из Новороссийска остановится полностью, так как в любом случае будут те, кто готов вывозить нефть за дополнительную плату. Но в любом случае, уверен эксперт, наибольшее влияние эта ситуация окажет на экспортеров казахстанской нефти, в то время как для российского сырья, которое грузится в Новороссийске, в других портах Черного моря радикальных изменений не произойдет.

Ольга Мордюшенко