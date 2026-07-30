Юрлицам в Севастополе временно ограничат энергопотребление

В Севастополе вводят режим энергопотребления для юридических лиц. Об этом сообщили на госпредприятии «Севастопольэнерго».

По информации специалистов, решение принято по команде Черноморского регионального диспетчерского управления. Ограничения будут действовать завтра с 7:00 до 20:00. Продлятся они до завершения аварийно-ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города-героя.

Днем ранее в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения для граждан, который ввели 29 июля.

Перебои с электроснабжением начались в Севастополе и продолжаются в Крыму из-за регулярных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны вооруженных сил Украины. После очередной атаки 24 июня в городе-герое наступил полный блэкаут.

Александр Дремлюгин, Симферополь