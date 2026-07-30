Мэрия Екатеринбурга разработала новые ограничения для самокатчиков

В Екатеринбурге до конца года планируют принять новые правила для сервисов аренды самоката, сообщили в пресс-службе городской администрации. В нововведения включили авторизацию пользователей с помощью «Госуслуг», контроль за поездками и ограничение возможностей для парковки самокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Среди ключевых требований – организация авторизации пользователей через "Госуслуги", передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 километров в час и автоматическое снижение скорости в "медленных зонах", а также к размещению идентификационных номеров»,— говорится в сообщении мэрии. За нарушение требований возможны санкции, в том числе сокращение парка оператора до 500 единиц и запрета на использование городских парковок.

В городские правила благоустройства внесут изменения, которые ограничат возможности для парковки самокатов. Сервисам нельзя будет организовывать парковки самовольно, самокаты нельзя будет оставлять рядом с социальными учреждениями, на узких тротуарах, газонах, остановках, в арках и во дворах. Если требования нарушат, самокаты будут эвакуировать.

Изменения в правила благоустройства планируют вынести на обсуждение в думу Екатеринбурга, после их принятия администрация планирует обратиться к областным властям, чтобы закрепить в законодательстве региона штрафы и платы за хранение самокатов. Затем мэрия собирается заключить соглашение о новых правилах с кикшеринговыми компаниями.

«Предполагается, что разработанная система регулирования работы арендных СИМ вступит в силу до конца 2026 года, что позволит внедрить обновленный порядок уже в следующем самокатном сезоне»,— пояснили в администрации.

Сейчас в Екатеринбурге на нескольких участках, в первую очередь в центре города, действуют запрет проезда или ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности. За нарушения правил использования самокатов сервисы блокируют пользователей — в прошлом сезоне их число составило 11 тыс.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что в городе не будут полностью запрещать движение на электросамокатах. Председатель гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий осенью 2025 инициировала подписание коллективного обращения спикеров дум нескольких городов в с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей самокатов.

Анна Капустина