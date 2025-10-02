Главы дум Екатеринбурга и других городов попросили ввести карты водителя СИМ

Председатели дум нескольких городов России подписали коллективное обращение с просьбой на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию через Госуслуги для водителей самокатов. Инициатором подписания обращения стала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Гурарий

Фото: пресс-служба Челябинской городской думы Анна Гурарий

Фото: пресс-служба Челябинской городской думы

Свои подписи на встрече в Челябинске поставили руководители дум Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Магнитогорска, Перми, Якутска, Волгограда и Луганска. Документ направят во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления, сопредседателю Ирине Гусевой в рамках проекта «Муниципальный диалог».

В обращении предлагается сделать обязательным получение карты водителя средства индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу спортивного Fan ID — водителям нужно будет пройти идентификацию на Госуслугах. Выдавать карту предполагается людям старше 16 лет. Анна Гурарий отметила, что в Москве и Санкт-Петербурге успешно используется практика идентификации. «Это касается не только тех СИМов, что берут в аренду, но и собственных. Идентификация должна стать превентивной мерой правонарушений и помочь сформировать культуру безопасного передвижения с использованием СИМ»,— считает спикер думы Екатеринбурга.

Напомним, ранее Анна Гурарий сообщила, что аварийность с участием СИМ в 2024 году выросла на 42,8% (по отношению к 2023 году), при этом 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов. Несмотря на ограничения скорости и беспилотные зоны, введенные в Екатеринбурге, этих мер недостаточно.

Ирина Пичурина