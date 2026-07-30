«АрБат» подстерегли с бомбой

Военный суд в Москве огласил приговор по уголовному делу Ваража Манукяна. По материалам дела, он участвовал в подготовке теракта в столичном ЖК «Алые паруса» в начале 2025 года. Жертвой стал создатель добровольческого подразделения «АрБат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. Вместе с господином Саркисяном погиб и непосредственный исполнитель подрыва, еще несколько человек получили ранения. Вараж Манукян получил 22 года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За передачу бомбы для теракта Вараж Манукян получил 22 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ За передачу бомбы для теракта Вараж Манукян получил 22 года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Варажу Манукяну, фигуранту дела о подрыве Армена Саркисяна. Подсудимому вменяли в вину соучастие в совершении теракта организованной группой, повлекшего тяжкие последствия и незаконный оборот взрывчатки.

Армен Саркисян родился в Армении, затем жил в Горловке. До 2014 года был вице-президентом Федерации бокса Донецка. В сентябре 2022 года в Донбассе сформировал «АрБат» — отдельное подразделение специального назначения в составе интернациональной бригады «Пятнашка». В июле 2023 года батальон вошел в структуру вооруженных сил РФ. В 2025 году господин Саркисян награжден орденом Мужества.

Как рассказывал ранее “Ъ”, Армена Саркисяна взорвали рано утром 3 февраля 2025 года в подъезде элитного столичного жилищного комплекса «Алые паруса», где он вместе с семьей снимал квартиру. Взрыв произошел, когда господин Саркисян в сопровождении охранников спустился на лифте на первый этаж. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, а затем переквалифицировано на теракт.

По версии ГСУ СКР, не позднее марта 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины решили устранить Армена Саркисяна. К подготовке покушения привлекли других армян — Ваража Манукяна и Паруйра Матевосяна, которые незадолго до этого переехали в Россию. Вараж Манукян, как считают следователи, передал Паруйру Матевосяну самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе противопехотной осколочной мины МОН-50 (700 г взрывчатки и 1 кг поражающих элементов в виде шариков, поражающих на расстоянии до 50 м), усиленной дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества.

Утром 3 февраля 2025 года, находясь в холле ЖК «Алые паруса), Паруйр Матевосян сообщил организаторам преступления по телефону, что господин Саркисян приближается к нему в сопровождении охранников. После этого один из соучастников преступления дистанционно привел бомбу в действие.

Правоохранители допускают, что Паруйра Матевосяна сообщники могли использовать втемную. Его уголовное преследование было прекращено в связи со смертью.

Суд начал рассматривать дело в июне этого года. Процесс прошел в закрытом режиме. Об этом просило гособвинение, заявив, что разглашение данных расследования может поставить под угрозу участников слушаний.

В результате суд признал Ваража Манукяна виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы, первые шесть он проведает в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 500 тыс. руб. и постановил взыскать с него 6,77 млн руб. в счет компенсации вреда потерпевшим. В доход государства обращен Mercedes осужденного.

Ефим Брянцев