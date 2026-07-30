«АрБат» подстерегли с бомбой
Участник теракта в «Алых парусах» получил 22 года колонии
Военный суд в Москве огласил приговор по уголовному делу Ваража Манукяна. По материалам дела, он участвовал в подготовке теракта в столичном ЖК «Алые паруса» в начале 2025 года. Жертвой стал создатель добровольческого подразделения «АрБат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. Вместе с господином Саркисяном погиб и непосредственный исполнитель подрыва, еще несколько человек получили ранения. Вараж Манукян получил 22 года колонии.
За передачу бомбы для теракта Вараж Манукян получил 22 года
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Варажу Манукяну, фигуранту дела о подрыве Армена Саркисяна. Подсудимому вменяли в вину соучастие в совершении теракта организованной группой, повлекшего тяжкие последствия и незаконный оборот взрывчатки.
Армен Саркисян родился в Армении, затем жил в Горловке. До 2014 года был вице-президентом Федерации бокса Донецка. В сентябре 2022 года в Донбассе сформировал «АрБат» — отдельное подразделение специального назначения в составе интернациональной бригады «Пятнашка». В июле 2023 года батальон вошел в структуру вооруженных сил РФ. В 2025 году господин Саркисян награжден орденом Мужества.
Как рассказывал ранее “Ъ”, Армена Саркисяна взорвали рано утром 3 февраля 2025 года в подъезде элитного столичного жилищного комплекса «Алые паруса», где он вместе с семьей снимал квартиру. Взрыв произошел, когда господин Саркисян в сопровождении охранников спустился на лифте на первый этаж. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве, а затем переквалифицировано на теракт.
По версии ГСУ СКР, не позднее марта 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины решили устранить Армена Саркисяна. К подготовке покушения привлекли других армян — Ваража Манукяна и Паруйра Матевосяна, которые незадолго до этого переехали в Россию. Вараж Манукян, как считают следователи, передал Паруйру Матевосяну самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе противопехотной осколочной мины МОН-50 (700 г взрывчатки и 1 кг поражающих элементов в виде шариков, поражающих на расстоянии до 50 м), усиленной дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества.
Утром 3 февраля 2025 года, находясь в холле ЖК «Алые паруса), Паруйр Матевосян сообщил организаторам преступления по телефону, что господин Саркисян приближается к нему в сопровождении охранников. После этого один из соучастников преступления дистанционно привел бомбу в действие.
Правоохранители допускают, что Паруйра Матевосяна сообщники могли использовать втемную. Его уголовное преследование было прекращено в связи со смертью.
Суд начал рассматривать дело в июне этого года. Процесс прошел в закрытом режиме. Об этом просило гособвинение, заявив, что разглашение данных расследования может поставить под угрозу участников слушаний.
В результате суд признал Ваража Манукяна виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы, первые шесть он проведает в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 500 тыс. руб. и постановил взыскать с него 6,77 млн руб. в счет компенсации вреда потерпевшим. В доход государства обращен Mercedes осужденного.