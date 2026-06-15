Боксера взорвали по-свойски

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела Ваража Манукяна (внесен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, фигурант принимал участие в подрыве создателя добровольческого подразделения «АрБат» («Армянский батальон») Армена Саркисяна в столичном ЖК «Алые паруса» в начале прошлого года. Вместе с господином Саркисяном погиб и непосредственный исполнитель теракта, еще несколько человек получили ранения. Процесс по ходатайству гособвинения пройдет в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вараж Манукян

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вараж Манукян

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд 15 июня приступил к рассмотрению уголовного дела Ваража Манукяна, которого считают причастным к подрыву Армена Саркисяна. Фигуранту вменяют в вину соучастие в совершении теракта организованной группой, повлекшего тяжкие последствия (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконный оборот взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Армен Саркисян родился в Армении, затем жил в Горловке. До 2014 года был вице-президентом Федерации бокса Донецка. В это время в сообщениях СМИ он фигурировал как криминальный авторитет Армен Горловский. В том же 2014 году власти Украины объявили его в международный розыск. Его считали причастным к штурму здания милиции в Горловке, а также к организации избиений и убийств демонстрантов на Евромайдане. В сентябре 2022 года в Донбассе сформировал «АрБат» — отдельное подразделение специального назначения в составе интернациональной бригады «Пятнашка». В июле 2023 года батальон вошел в структуру вооруженных сил РФ. В 2025 году господин Саркисян был награжден орденом Мужества.

В зале суда присутствовал переводчик с армянского, но подсудимый, как оказалось, и сам неплохо говорит по-русски, на все вопросы суда он смог ответить самостоятельно. Как выяснилось, в Армении Вараж Манукян был судим за убийство, но вышел по амнистии. Потом он перебрался в Россию и до задержания работал тренером по боксу в химкинском спортзале.

Сразу после установления личности подсудимого представитель гособвинения обратился к суду с ходатайством о закрытии процесса от СМИ, обосновав это тем, что данные, которые будут оглашаться в ходе слушания дела, могут поставить под удар участников процесса, в том числе потерпевших, так как на данный момент не все соучастники преступления установлены и задержаны.

Адвокат подсудимого прокурора поддержала, отметив, что у ее клиента есть родственники в Армении, которым разглашение денных об этом процессе также может повредить.

Судья ходатайство прокурора удовлетворил.

Армен Саркисян был убит утром 3 февраля 2025 года в подъезде элитного столичного жилищного комплекса «Алые паруса», где он вместе с семьей снимал квартиру. Взрыв произошел в тот момент, когда господин Саркисян в сопровождении охранников спустился на лифте на первый этаж.

Сначала уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ), а затем переквалифицировано на теракт.

По версии ГСУ СКР, не позднее марта 2024 года сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины решили устранить авторитетного боксера из Горловки Армена Саркисяна. Потерпевший опасался за свою жизнь, передвигался с охраной, поэтому для покушения на него решили использовать других армян — Ваража Манукяна и Паруйра Матевосяна, которые незадолго до этого переехали в Россию. Вараж Манукян, как считают следователи, передал Паруйру Матевосяну самодельное взрывное устройство на основе противопехотной осколочной мины МОН-50 (700 г взрывчатки и 1 кг поражающих элементов в виде шариков, уничтожающих все в радиусе 50 м), усиленной дополнительным зарядом пластичного взрывчатого вещества.

Утром 3 февраля 2025 года, находясь в холле ЖК, Паруйр Матевосян сообщил организаторам преступления по телефону, что господин Саркисян приближается к нему в сопровождении охранников. После этого один из соучастников преступления дистанционно привел бомбу в действие. Таким образом, исполнителя фактически могли использовать втемную. Уголовное преследование Паруйра Матевосяна было прекращено в связи с его смертью.

Ефим Брянцев