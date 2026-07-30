Украине далеко от желаемого до действительного

Готовности Вашингтона передать Украине лицензию для производства ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot оказалось недостаточно для развертывания производства в стране. Причина не только в продолжающихся боевых действиях, но и в нежелании компании Boeing передавать технологии, которые используются в ракетах-перехватчиках. Польша предложила создать трехсторонний формат с Украиной и США и локализовать производство ракет на своей территории. Впрочем, это решает лишь одну проблему и не меняет позицию Boeing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская система ПВО Patriot

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Американская система ПВО Patriot

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Резонансное заявление о готовности Вашингтона выдать лицензию Украине на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot сделал президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. «Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем»,— сказал он. Это стало ответом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского локализовать производство ракет-перехватчиков к системам ПВО на Украине из-за острого дефицита, с которым сталкивается Киев. По словам украинского президента, текущих производственных мощностей в США не хватает, чтобы удовлетворить потребности его страны.

Решение Трампа военные эксперты встретили с определенной долей скептицизма. Так, издание Bloomberg опросило ряд аналитиков, которые указали, что на развертывание производства ракет-перехватчиков на территории Украины уйдут годы, а отдельным вызовом, даже если Украина построит завод, станет организация сети поставщиков комплектующих в условиях уже существующего дефицита. Позднее журналисты Die Welt выяснили наличие еще одной проблемы: корпорация Boeing, которая производит головки самонаведения для ракет-перехватчиков, прежде всего для модели PAC-3 MSE (предназначена для перехвата баллистических ракет), не готова передавать свои технологии Киеву.

Особняком стоит вопрос о продолжающихся военных действиях: строительство завода по производству ракет-перехватчиков к Patriot на территории Украины автоматически сделает его мишенью для России.

Был поднят вопрос о локализации производства в одной из стран ЕС, например в Германии, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. Позднее о готовности разместить такой завод открыто заявили власти Польши. Запуск производства ракет-перехватчиков к Patriot в Польше или в Германии выглядит более реалистично, чем создание завода на Украине с нуля. Дело в том, что немецкий завод MBDA Deutschland в Шробенхаузене еще в 2022 году получил контракт на совместное производство с американской Raytheon ракет-перехватчиков модификации PAC-2 GEM-T, предназначенных для уничтожения самолетов и крылатых ракет. Запуск производства должен состояться осенью 2026 года, а первые ракеты-перехватчики сойдут с конвейера в 2027 году. Планируемый объем выпуска — до 180 ракет в год.

Польша пока получила лишь предварительное одобрение Госдепа США на локализацию производства ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, и вопрос о создании консорциума остается открытым. Предположительно помимо американских непосредственных производителей Lockheed Martin и Raytheon с польской стороны может войти государственный оборонный холдинг PGZ. Однако в случае Варшавы тоже актуальна позиция Boeing, выступающей субподрядчиком. В случае отказа в передаче технологий создание как двустороннего, так и трехстороннего проекта по полноценному производству ракет-перехватчиков последней модификации с Украиной будет невозможно.

За все годы США выдали лишь две лицензии на производство ракет-перехватчиков к Patriot. Еще до Германии в 2006 году такой контракт получила японская Mitsubishi Heavy Industries. Тогда речь шла прежде всего о модификациях PAC-2, а затем уже и о противобаллистических PAC-3 MSE. Причем ракеты производились исключительно для внутреннего рынка Японии, а объем производства исчислялся примерно 20–30 ракетами-перехватчиками в год. Лишь после снятия запрета на экспорт вооружений Япония смогла поставлять свою продукцию и в США. Однако за два десятилетия налаженного производства страна так и не добилась полной локализации PAC-3 MSE из-за позиции Boeing. В таких условиях передача технологий Украине и ее европейским партнерам выглядит маловероятно.

Вероника Вишнякова