Оружие для Украины еще не собрано

На открывающемся 7 июля в Анкаре двухдневном саммите НАТО должно быть принято решение о предоставлении Украине военной помощи в размере €140 млрд на 2026–2027 годы. Ключевым моментом является то, что эти деньги должны быть потрачены не на закупки вооружений, а на их производство, что потребует времени. Это означает, что НАТО не сможет удовлетворить немедленные военные потребности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Итоговая декларация саммита НАТО, которая будет принята на второй день его работы, 8 июля, как ожидается, закрепит обязательство стран—членов альянса выделить по €70 млрд в 2026 и 2027 годах на финансирование закупок военной техники, вооружений и боеприпасов для Украины.

Между тем состоявшееся накануне саммита в Анкаре обсуждение вопроса о том, кто будет платить за продолжение военных действий, выявило серьезный раскол в рядах НАТО.

Так, США полностью устранились от финансирования Киева. Накануне саммита альянса президент Трамп написал в соцсети Truth Social: «Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, чтобы защищать их, не получая от этого никакой выгоды. Посмотрите на цифры: $999 млрд от Америки, $90,5 млрд от Великобритании, $66,5 млрд от Франции, $48,8 млрд от Италии, $44,3 млрд от Польши. Абсурд!» В итоге США официально не участвуют в финансировании пакета военной помощи Киеву на €140 млрд.

Вторым ключевым моментом плана вооружения Украины является то, что это не новые деньги. Почти вся сумма была обещана ранее. В Анкаре ее просто соберут в отдельный пакет, который будет презентован как вклад НАТО в продолжение вооруженного конфликта с Россией.

Около €60 млрд — это военная часть кредита Украине со стороны ЕС. Оставшиеся €80 млрд выделяются из бюджетов европейских стран—членов альянса и Канады в рамках заключенных ранее двусторонних соглашений.

Главным военным спонсором Украины выступает Германия. Только на текущий год в ее бюджете заложено €11,5 млрд на закупки для ВСУ бронетехники, артиллерии и БПЛА. Далее следуют страны Северной Европы и Канады, которые совместно закупают отдельные партии военной техники для Украины, например шведские системы ПВО и БМП CV90. Остальные европейские страны либо платят в разы меньше, либо вообще отказываются финансировать военные поставки Киеву.

Третьим отличительным моментом нового спонсорского пакета является то, что речь идет не о поставках готовых партий оружия. Европа финансирует не столько Киев, сколько собственный и американский ВПК, которые будут производить новое оружие для Украины.

Соответствующие контракты планируется подписать 7 июня — в первый день работы саммита НАТО в Анкаре, в ходе впервые включенного в повестку саммита Форума оборонной промышленности НАТО. В частности, планируется заключить соглашение в рамках Приоритетного списка требований Украины (программа PURL), по которой европейские члены альянса и Канада обязуются оплатить поставки американских вооружений Киеву, полностью заместив траты на это из бюджета США.

Самой закрытой частью пакета милитаризации Украины является список конкретных видов вооружений, которые Запад обещает поставить ВСУ в этом и следующем году. Тем не менее накануне саммита в западные СМИ утекла информация о номенклатуре поставок. Львиная доля бюджета милитаризации Украины (€98 млрд) пойдет на оплату контрактов на производство боевой авиации, тяжелой бронетехники, систем ПВО и артиллерийских снарядов. Кроме того, €21 млрд выделено на создание ремонтных баз на территории стран альянса у границ Украины, а также на поставки комплектующих и обучение украинского инженерно-технического персонала. Еще €14 млрд потратят на создание совместных военных производств на территории Украины. В основном речь идет о подземных заводах по сборке дронов и ракет. €7 млрд будет выделено на оплату услуг спутниковой разведки и цифровизацию управления боем.

Основные виды вооружений из нового пакета милитаризации Украины включают в себя:

способные перехватывать баллистику американские комплексы ПВО MIM-104 Patriot и французско-итальянские SCAMP/T, а также ракеты-перехватчики к ним;

системы ПВО средней дальности IRIS-T SLM производства Германии и норвежско-американские NASAMS;

крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP;

ракеты AIM-120 AMRAAM и корректируемые бомбы JDAM для американских истребителей F-16;

различные типы разведывательных и ударных дронов, включая турецкие Bayraktar;

танки Leopard 2 (Германия) и M1 Abrams (США), а также БМП M2 Bradley (США) и CV90 (Швеция);

2,5 млн 155-миллимитровых снарядов, заказанных у европейских компаний Rheinmetall, Nammo и KNDS.

При этом упоминаемые в западных источниках виды военной техники и вооружений из нового пакета военной помощи Украине не включают в себя более мощные и дальнобойные ракеты. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны страны Борис Писториус накануне саммита НАТО подтвердили отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, объяснив это тем, что Киев в них больше не нуждается.

Андрей Смирнов