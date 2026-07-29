Полиция Таиланда нашла подозреваемого в исчезновении двух россиян в Паттайе

Полиция Таиланда расследует исчезновение в Паттайе двух россиян — 22-летней Дианы Н. и ее 17-летнего брата Романа. Они выехали из дома на байке в 4 часа утра 26 июля и не вернулись. Их мотоцикл нашли закопанным недалеко от частного дома. Владелец участка проходит подозреваемым по делу. Об этом сообщили местные СМИ, в том числе Thai PBS, Таиландское информационное агентство и Bangkok Post.

По данным СМИ, оба пропавших россиянина — уроженцы Тюмени. Они живут в Таиланде с 2021 года. Об исчезновении сообщила их мать Зарина Н. Она рассказала полиции, что дети выехали ночью в круглосуточный магазин. Позднее дочь написала ей сообщение, в котором предположила, что за ней с братом следят. Затем оба перестали выходить на связь. На записях с камер видно, что за ними следовал мужчина на байке. Вскоре после этого россияне пропали.

Утром 29 июля полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших брата и сестры. Его закопали в лесу в 200 м от автотрассы на юге Паттайи. Как сообщил помощник старосты ближайшей деревни, на этом месте он видел четырех мужчин с землеройными инструментами. Они успели скрыться до прибытия полиции. Место, где нашли байк, находилось рядом с участком подозреваемого — «мистера Понга». По данным Khaosod, полиция допросила мужчину по имени Тонг, который живет рядом с местом, где нашли мотоцикл. Подробности допроса не разглашаются.

Посольство России в Таиланде контактирует с местными властями по поводу исчезновения россиян, передает ТАСС. К поисковой операции привлечены несколько сотен человек. Они ищут пропавших брата и сестру в лесу в районе Хуай-Яй на юге Паттайи, где был обнаружен мотоцикл.