ДоброFON поддержал фонд «Будущее есть» по итогам гала-матча олимпийского чемпиона Киселевича

В Череповце состоялся прощальный матч олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича. По итогам мероприятия благотворительная программа «ДоброFON» направила 300 тыс. рублей в фонд «Будущее есть».

О завершении карьеры защитник объявил в июне. Гала-матч прошел с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), среди которых Илья Сорокин, Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Павел Карнаухов, Василий Кошечкин и другие. Победу со счетом 8:7 одержала команда Богдана Киселевича.

Перед началом встречи под своды Ледового дворца был поднят стяг с 55-м номером, под которым Богдан Киселевич провел игровую карьеру. В этот момент рядом с хоккеистом находилась его семья.

Фонд «Будущее есть» помогает людям с нарушением развития. Также в рамках мероприятия ДоброFON провел акцию «Сектор Добра», компенсировав часть стоимости билетов, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить прощальный матч воспитанника череповецкого хоккея. Всего по итогам гала-матча на благотворительность было собрано более 2 млн рублей.

«Очень хотелось устроить родному городу и всем болельщикам праздник. Я здесь начал играть в КХЛ, провел часть своей карьеры, это мой дом. В тоже время — важно, чтобы это было не просто шоу, а мероприятие с пользой: собрать средства и направить их на добрые дела. Так пришла идея помочь нескольким благотворительным организациям, которые я выбрал. Спасибо всем партнерам, в том числе — благотворительной программе ДоброFON за поддержку и их большой вклад в гала-матч!», — подвел хоккеист итог вечера.

В КХЛ Богдан Киселевич представлял череповецкую «Северсталь», московский ЦСКА, омский «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик» и ярославский «Локомотив». Всего в лиге он провел 801 матч и набрал 204 (34 шайбы+170 результативных передач) очка. В составе ЦСКА и «Локомотива» защитник выиграл Кубок Гагарина в 2022 и 2025 годах соответственно. Вместе со сборной России он стал победителем Олимпийских игр (2018), а также бронзовым призером чемпионата мира (2017).

Арнольд Кабанов