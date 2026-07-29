Что сказал президент Путин на встрече с врио главы Удмуртии Абрамовой

Президент Владимир Путин провел встречу с советником министра сельского хозяйства России, бывшим и. о. председателя правительства Удмуртии Ольгой Абрамовой, где предложил ей стать врио главы республики после отставки Александра Бречалова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. На момент публикации вышел указ о назначении госпожи Абрамовой на пост врио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

«Действующий руководитель (Александр Бречалов.— “Ъ-Удмуртия”) много сделал за последние годы для развития экономики республики. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» — спросил президент.

Ольга Абрамова назвала управление республикой «серьезным вызовом и огромной ответственностью» и поблагодарила главу государства за то, что он видит в ней «такие возможности». «Команда, которая сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие»,— отметила госпожа Абрамова.

По словам Ольги Абрамовой, ставка на субъекты МСП, сделанная девять лет назад (в 2017 году господин Бречалов стал руководителем Удмуртии), была «правильной». «Именно эта категория у нас показала наибольший рост. Одновременно промышленность тоже показывает серьезный рост, поэтому здесь у нас баланс складывается. Но, конечно же, всегда есть куда расти»,— добавила она. Она рассказала, что у республики «очень серьезные перспективы развития».

Напомним, сегодня глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ Владимир Путин. Он опубликован на сайте Кремля. Врио назначили Ольгу Абрамову.