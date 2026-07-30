Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ выросла более чем на 60% в первом полугодии

Чистая прибыль «РусГидро» (MOEX: HYDR) по итогам января — июня 2026 года составила 48,4 млрд руб. Это на 63% больше аналогичного показатели прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах увеличилась на 22%, до 150 млрд руб. Положительную динамику в «РусГидро» объяснили ростом объемов и цен продажи электроэнергии и мощности во всех секторах оптового рынка. Общая выручка компании достигла 165,8 млрд руб. (+18,7%). При этом себестоимость продаж выросла на 4,7%, до 65,7 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30%, до 100 млрд руб.

«РусГидро» объединяющая более 600 объектов генерации в стране. Установленная мощность принадлежащих компании электростанций составляет 38,7 ГВт. Главный акционер «РусГидро» на конец 2025 года — Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group. По итогам 2023-2025 годов компания не выплатит дивиденды. Решение, в частности, связано с намерением правительства направить всю прибыль «РусГидро» за 2023-2029 годы на инвестиции.