«РусГидро» не выплатит дивиденды за 2023-2025 годы
Акционеры ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за период с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания.
Рекомендация совета директоров касалась не только 2025 года, но и 2023-2024 годов, поскольку по ним дивиденды также не объявлялись. Решение о невыплате в том числе связано с намерением правительства направить всю прибыль «РусГидро» за 2023-2029 годы на инвестиции.
Последний раз «РусГидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 года в размере 5,025 коп. на акцию. Всего на эти цели направили 22,4 млрд руб. В апреле текущего года замглавы Минэнерго Евгений Грабчак говорил, что «РусГидро» вернется к дивидендным выплатам, когда стабилизируется финансово-экономическое состояние компании.
«РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые организации и научно-проектные институты. Мощность электростанций компании, включая Богучанскую ГЭС, достигает 38,7 ГВт. Основной акционер «РусГидро» на конец 2025 года — Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.
Решение не выплачивать дивиденды за 2023-2025 годы для «РусГидро» является частью более широкой схемы по стабилизации финансового положения компании. Эта схема была предварительно одобрена президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2025 года и включает мораторий на выплату дивидендов, продление дальневосточной надбавки до 2035 года (половина которой пойдет на инвестиции «РусГидро»), а также ускоренное внедрение рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Совокупный эффект от таких мер к 2030 году оценивается почти в 450 млрд рублей.
Основной причиной такого подхода является ряд финансовых проблем «РусГидро», в том числе убытки тепловых электростанций на Дальнем Востоке из-за роста стоимости угля и заниженных тарифов. Правительство предлагает направлять средства, которые могли бы пойти на дивиденды, на погашение заимствований и финансирование инвестиционной программы компании.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак отмечал, что «РусГидро» вернется к дивидендным выплатам после стабилизации финансово-экономического состояния, называя 2030 год возможным сроком возобновления. Ранее, при отсутствии директивы Росимущества (основного акционера), акционеры уже не принимали решения о выплате дивидендов, например за 2023 год. Такая ситуация привела к снижению стоимости акций «РусГидро».