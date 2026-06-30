«РусГидро» не выплатит дивиденды за 2023-2025 годы

Акционеры ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за период с 2023 по 2025 год. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания.

Рекомендация совета директоров касалась не только 2025 года, но и 2023-2024 годов, поскольку по ним дивиденды также не объявлялись. Решение о невыплате в том числе связано с намерением правительства направить всю прибыль «РусГидро» за 2023-2029 годы на инвестиции.

Последний раз «РусГидро» выплачивала дивиденды по итогам 2022 года в размере 5,025 коп. на акцию. Всего на эти цели направили 22,4 млрд руб. В апреле текущего года замглавы Минэнерго Евгений Грабчак говорил, что «РусГидро» вернется к дивидендным выплатам, когда стабилизируется финансово-экономическое состояние компании.

«РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые организации и научно-проектные институты. Мощность электростанций компании, включая Богучанскую ГЭС, достигает 38,7 ГВт. Основной акционер «РусГидро» на конец 2025 года — Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.