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Сенат США выступил против помилования сообщницы Эпштейна

Сенат США единогласно принял резолюцию против любой возможности президентского помилования для Гилейн Максвелл, сообщницы покойного финансиста Джеффри Эпштейна, признанной виновной в организации секс-торговли несовершеннолетними, сообщает The Guardian.

Гилейн Максвелл

Гилейн Максвелл

Фото: Jon Elswick / AP

Гилейн Максвелл

Фото: Jon Elswick / AP

Хотя резолюция носит скорее символический характер (помилование — исключительная прерогатива президента, которую никто не может ограничить), сенаторы настаивают, что любой акт милосердия в отношении осужденной был бы несовместим с интересами правосудия. Автором инициативы выступила сенатор-демократ Джеки Розен. В своей речи она назвала «ужасающим» сам факт обсуждения возможного смягчения приговора для Гилейн Максвелл.

Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы в 2022 году. В октябре прошлого года Верховный суд США отказался рассматривать ее апелляцию, таким образом, она исчерпала все возможности для обжалования приговора. Разговоры о ее возможном помиловании начались после того, как в феврале этого года Гилейн Максвелл была вызвана в Конгресс для дачи показаний по делу Эпштейна. Она отказалась отвечать на вопросы, но ее адвокат заявил, что она выступит публично, только если президент США Дональд Трамп помилует ее.

Екатерина Наумова

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