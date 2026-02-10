Сообщница Эпштейна Максвелл попросила Трампа о помиловании

Сообщница осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы американских законодателей 9 февраля. Однако ее адвокат заявил, что она готова выступить публично, если президент США Дональд Трамп предоставит ей помилование, передает AFP.

«Если этот комитет и американская общественность действительно хотят услышать чистую правду о том, что произошло, есть прямой путь»,— заявил адвокат Дэвид Маркус.

64-летняя Максвелл, отбывающая 20-летний срок за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, была вызвана в суд надзорным комитетом Палаты представителей в понедельник для обсуждения ее отношений с Эпштейном. Законодатели спрашивали ее о сообщниках, о том, окружали ли они себя богатыми и знаменитыми людьми ради получения их расположения, а также вступал ли господин Трамп когда-либо в сексуальную связь с кем-то, кого «представила» ему она или Эпштейн.

Гилейн Максвелл — единственный человек, осужденный за преступление, связанное с Эпштейном. В 2021 году Максвелл была осуждена за поставку несовершеннолетних девочек Эпштейну, который имел связи с влиятельными бизнесменами, политиками, знаменитостями и учеными. Сам Джеффри Эпштейн был найден мертвым в нью-йоркской тюрьме в 2019 году, ожидая суда.