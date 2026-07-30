Munich Re: в первом полугодии природные катастрофы нанесли ущерб на $112 млрд

Международная страховая компания Munich Re заявила о глобальном ущербе от природных катастроф в первом квартале текущего года. Общие экономические потери составили $112 млрд (в прошлом году — $131 млрд), 60% из них не были застрахованы. Объем застрахованного ущерба компания оценивает в $44 млрд. В прошлом году они составляли $80 млрд.

Двойное землетрясение в Венесуэле 24 июня Munich Re назвала «наиболее разрушительной природной катастрофой» для компании за первый квартал 2026 года. Ущерб от него, по мнению экспертов Munich Re, составил примерно $30 млрд. Менее $1 млрд из них было застраховано. На второе место по общему объему потерь компания ставит ущерб от ураганов в США. Она оценивает его в $30 млрд, из которых $22 млрд — застрахованные потери. Общий ущерб от природных катастроф в Европе в первом квартале компания оценивает в $22 млрд, $7 млрд из этих потерь были застрахованы.

Вторая половина года, счмиают в Munich Re, пройдет «под влиянием климатического феномена Эль-Ниньо и продолжающегося потепления климата». «Это очень опасное сочетание: на фоне глобального потепления мир движется и к Супер-Эль-Ниньо, который еще подстегнет рост температур. Последствия, скорее всего, будут отчетливо ощущаться во второй половине года»,— заявил главный климатолог компании Тобиас Гримм.

Munich Re не представила прогноз ущерба на второе полугодие и 2026 год в целом. В прошлом году она оценивала годовой ущерб от природных катастроф в $224 млрд.

Николай Зубов