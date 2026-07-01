Семь бед без ответа

24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения — магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, число погибших достигло 1,7 тыс. человек. Пострадали свыше 5 тыс. жителей, десятки тысяч человек числятся пропавшими без вести. Спасатели до сих пор разбирают завалы, в стране повреждено или разрушено 58,8 тыс. зданий. Местные жители и зарубежные эксперты отмечают, что природный катаклизм усугубил катастрофическое экономическое положение страны, из-за которого здания и инфраструктура находились в плачевном состоянии, а государственные службы оказались не готовы к оперативному оказанию помощи населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Miguel Medina, AP Последствия землетрясения в Венесуэле

Фото: Miguel Medina, AP

География и геология Сильные землетрясения вдоль побережья Южной Америки не редкость. Самое мощное зафиксированное землетрясение произошло в Чили в 1960 году. Но в Венесуэле другая тектоническая ситуация. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP / Miguel Medina Фото: AP / Miguel Medina Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: AP / Miguel Medina Фото: Fernando Vergara / AP Следующая фотография 1 / 10 Фото: AP / Miguel Medina Фото: AP / Miguel Medina Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: Ariana Cubillos / AP Фото: Matias Delacroix / AP Фото: AP / Miguel Medina Фото: Fernando Vergara / AP Эта страна на севере Южной Америки омывается Карибским морем. Карибская тектоническая плита движется вдвое медленнее, чем тихоокеанская плита у западного берега Южной и Северной Америки. Землетрясения в Венесуэле в среднем слабее, чем, например, в густонаселенной Калифорнии, где подземные толчки происходят регулярно. Поэтому мощь двойного землетрясения в Венесуэле стала неожиданностью.

В ненужное время в ненужном месте Подземные толчки стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса: в нем около 100 зданий разрушено полностью. Два землетрясения произошли вечером с разницей в минуту. По свидетельствам очевидцев, когда случились подземные толчки, было время ужина: кто-то отдыхал после работы, кто-то уже ложился спать. Поскольку многие люди находились дома, это могло усугубить последствия землетрясения, особенно в районах с плотной и старой застройкой.

Кто виноват Мощное двойное землетрясение обрушилось на страну, которая и без того находится в сложном положении. Хотя Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, некогда процветавшая экономика подорвана годами санкций, введенных США, гиперинфляцией, коррупцией в правительстве и неэффективным управлением нефтяным сектором. С 2013 года ВВП страны сократился примерно на 80%. В январе 2026 года США захватили бывшего президента Николаса Мадуро по обвинению в контрабанде наркотиков на территорию США. На его место пришла исполняющая обязанности президента Делси Родригес, которая осторожно либерализует экономику и налаживает отношения с иностранными нефтяными компаниями, пытаясь добиться расположения Вашингтона и стремясь к ослаблению санкций. Но даже несмотря на то что США ослабили санкции, а добыча нефти постепенно увеличилась, инфляция остается высокой и граждане по-прежнему испытывают трудности из-за низких зарплат. По данным ООН, в 2025 году почти 8 млн человек, или около трети населения, нуждались в гуманитарной помощи. В Венесуэле за минуту произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Главное Читать далее «Ситуация в Венесуэле была тяжелой еще до землетрясения. Гуманитарная обстановка ужасная, экономическая — кошмарная,— рассказал “Ъ FM” венесуэльский экономист Жилберто Карраскеро.— В новостях показывают, как американцы пытаются помочь, в том числе снимая некоторые санкции. Но правда в том, что простые венесуэльцы пока ничего не почувствовали — экономика по-прежнему в глубоком кризисе. У нас и так массовая безработица, а теперь еще и это. В Каракасе разрушены больницы, дома престарелых». В венесуэльском парламенте отмечают, что масштабные разрушения стали следствием большого количества неустойчивых к землетрясениям зданий, построенных в середине XX века.

Что делать Трагедия обнажила острую нехватку спасателей и соответствующего оборудования. Венесуэльские чиновники заявили, что в город Ла-Гуайра, который больше других пострадал от землетрясения, отправили 1,6 тыс. спасателей, а 14 тыс. военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители говорят, что спасателей катастрофически не хватает, поэтому люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им приходится работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных. «Мы работаем без машин, голыми руками и инструментами, которые сами изготовили. У нас нет экскаватора, и прибывшие спасатели ничего не пытались сделать,— цитируют СМИ жителей Ла-Гуайры. — Когда включаешь телевизор, ни один канал не сообщает о происходящем. Нет официальной информации; мы не знаем, сколько людей пострадало и как организуется помощь». Многие страны отправили в Венесуэлу своих спасателей и гуманитарную помощь. Прибывшие разбирать завалы международные команды привезли с собой 186 служебных собак, которые помогают искать выживших. По подсчетам правительства США, ущерб от стихийного бедствия для Венесуэлы может составить от $10 млрд до $100 млрд. Весь ВВП страны в 2025 году составил $99,7 млрд. Главный источник доходов Венесуэлы ее нефтяная инфраструктура, похоже, избежала серьезных разрушений. В большинстве городов, пострадавших больше всего, нет важных объектов нефтяной инфраструктуры. Однако длительные перебои с электроэнергией могут подорвать добычу нефти.

Евгений Хвостик