Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 руб. впервые с начала апреля

Курс доллара на внебиржевом рынке поднялся выше 80 руб. впервые с 3 апреля. К 13:20 мск он вырос на 0,33% — до 80,11 руб., следует из данных торгов. К тому же моменту внебиржевой курс евро торговался по 91,91 руб. (+0,41%), юаня — 11,83 руб. (+0,25%).

Банк России (ЦБ) установил официальный курс доллара на 29 июля на уровне 78,6980 руб., евро — 89,6292 руб., юаня — 11,5911 руб. Для американской валюты это максимальное значение с 8 апреля 2026 года.

С 8 июня ЦБ рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе соотношения курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.