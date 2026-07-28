ЦБ установил курс доллара на максимуме с апреля

Банк России установил официальный курс доллара на 29 июля на уровне 78,6980 руб., евро — 89,6292 руб., юаня — 11,5911 руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора. Для американской валюты это максимальное значение с 8 апреля текущего года.

По сравнению с предыдущим днем официальный курс доллара вырос на 68,08 коп., евро — на 86,9 коп., юаня — на 6,93 коп. На 28 июля курсы составляли 78,0172 руб., 88,7602 руб. и 11,5218 руб. соответственно.

С 8 июня 2026 года Банк России рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе соотношения курса доллара к рублю и курса евро к доллару, установленного Европейским центральным банком по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.