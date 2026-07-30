Россия направила два самолета Бе-200 для тушения пожаров в Турции

Два российских самолета-амфибии Бе-200 задействованы в тушении лесных пожаров на юге и западе Турции. Они налетали уже более 35 часов, сообщили в экстренных службах.

«Интенсивные вылеты Бе-200 на тушение лесных пожаров начались во вторник (28 июля)»,— рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что к тушению пожаров привлечен 21 самолет, 69 вертолетов, около 500 пожарных машин и более 3,5 тыс. человек. «Со вчерашнего дня мы отреагировали на 115 пожаров в нашей стране, 69 из которых произошли за пределами лесов. Мы полностью взяли под контроль 110 из этих пожаров»,— уточнил министр (цитата по Anadolu).

Самолеты Бе-200ЧС были направлены в Турцию из Красноярска и Ростова-на-Дону. Они базируются на аэродроме Измира на юго-западе страны. Контракт на тушение природных пожаров рассчитан на два месяца, пишет «РИА Новости».

В конце июня в Европе из-за жары за неделю погибли более 1,3 тыс. человек. Аномальные температуры привели к масштабным лесным пожарам. Их также тушат в Греции и на юго-западе Франции. СМИ писали, что страны Евросоюза из-за антироссийских санкций потеряли возможность использовать вертолеты Ка-32 для тушения пожаров.

Подробности — в материале «Ъ» «Франция входит в эпоху "мегапожаров"».