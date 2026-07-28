Франция входит в эпоху «мегапожаров»

Лесные пожары охватили огромные территории на юго-западе Франции — в департаментах Жиронда и Ланды, от окрестностей Бордо до побережья Атлантики. Борьба с огнем не прекращается ни днем ни ночью. Президент Эмманюэль Макрон посетил 27 июля район бедствия. По итогам ночи власти сообщили, что пожар в Жиронде удалось стабилизировать, пожар в Ландах локализован, а президент призвал французов «оставаться едиными». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baz Ratner / AP Фото: Baz Ratner / AP

Лето 2026 года французская пресса уже называет самым тяжелым пожарным сезоном за многие десятилетия. Огромные площади лесов вокруг Бордо оказались охвачены огнем, были эвакуированы сотни тысяч человек, пламя подошло к густонаселенным районам всего в нескольких километрах от одного из крупнейших городов страны. Масштаб бедствия оказался настолько велик, что власти снова начали использовать термин «мегапожар» — явление, которое раньше ассоциировалось скорее с Калифорнией или Австралией, чем с Францией.

Пожарные рассказывают, что из-за экстремальной жары, пересохшей растительности и сильного ветра в лесах формируются так называемые огненные штормы, когда пламя создает собственные воздушные потоки и начинает распространяться совершенно непредсказуемо. В отдельных случаях возникают так называемые пирокумулятивные облака — гигантские облачные образования, рожденные самим пожаром. Еще недавно подобные явления французские специалисты изучали по зарубежным учебникам, теперь сталкиваются с ними на собственной территории.

Лесные пожары для Франции не новость, но долгое время они воспринимались как бедствие, характерное прежде всего для юга страны. Прованс, Лангедок, Корсика — именно там летом традиционно дежурили усиленные подразделения пожарных, а местные жители привыкли к сезонным ограничениям на посещение лесов. Переломным стал 2022 год, когда Франция впервые столкнулась с первыми «мегапожарами». Из-за экстремальной жары и засухи в стране сгорело более 70 тыс. гектаров лесов, из них около 30 тыс. гектаров — в одной только Жиронде. Тогда стало очевидно, что зона риска больше не ограничивается Средиземноморьем и распространяется на атлантическое побережье. Сегодня эта география продолжает стремительно меняться. Пожары возникают и в центре страны, что показало недавнее бедствие в лесу Фонтенбло, всего в часе езды от Парижа.

Французская система борьбы с лесными пожарами традиционно считается одной из самых сильных в Европе.

После катастрофического пожара 1949 года в Ландах, когда огонь, вспыхнувший недалеко от Бордо, уничтожил около 50 тыс. гектаров соснового леса и унес жизни 82 человек — лесников, добровольных пожарных и военнослужащих, Франция создала современную методику отслеживания ситуации и локализации огня, начала активно развивать силы гражданской обороны, чтобы иметь возможность использовать не только пожарных, но и армию. В стране заранее формируются мобильные группы, проводится постоянное патрулирование лесов, действует авиация гражданской безопасности с вертолетами, самолетами-амфибиями Canadair, самолетами Dash и самолетами-разведчиками Beechcraft, а летом тысячи пожарных переводятся в режим повышенной готовности. Одной из самых обсуждаемых новинок этого лета стало использование военно-транспортного самолета Airbus A400M, оснащенного системой сброса огнегасящих составов.

Однако нынешний сезон показал пределы даже хорошо организованной системы. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире телеканала France 2, что «с начала сезона огонь прошел по 115 тыс. гектаров территории Франции». На некоторых направлениях пламя распространялось быстрее, чем на его пути успевали создавать противопожарные полосы. Страна была вынуждена обратиться за помощью к европейским партнерам, задействовав механизм гражданской защиты Европейского союза. Во Францию прибыли самолеты и пожарные подразделения из Италии, Португалии, Греции, Турции и Швейцарии.

Материальные потери огромны, жертв среди населения удалось избежать только ценой массовых эвакуаций. На выходных местные власти приняли решение о новых эвакуациях в нескольких коммунах неподалеку от Бордо. Всего около 220 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома или места отдыха из-за лесных пожаров. В ходе борьбы с огнем пострадали 84 пожарных.

Президент Эмманюэль Макрон в разгар кризиса прибыл в координационный центр спасательной операции в департаменте Жиронда. Там он встретился с пожарными, поблагодарил спасателей за работу и подчеркнул, что государство будет помогать жителям столько, сколько потребуется. Он призвал французов «оставаться едиными», подчеркнув, что только совместными усилиями удастся справиться со стихией. По данным французских служб, большинство возгораний по-прежнему связано с человеческим фактором — неосторожным обращением с огнем или умышленными поджогами. Поэтому одновременно с борьбой со стихией усиливается и полицейская составляющая: расследуются случаи возможных поджогов, а президент уже заявил о политике «нулевой терпимости» к виновникам подобных преступлений.

Оппозиция ставит властям в вину то, что средства, потраченные в течение года на государственные праздники и спорные экологические проекты, в том числе на очистку Сены, могли бы быть использованы для борьбы с огнем. Это привычно для Франции, где правительство и президента критикуют беспощадно и практически постоянно.

Но главный вывод нынешнего лета звучит гораздо шире. Речь идет не только о конкретной чрезвычайной ситуации, а о новой климатической реальности. Если раньше крупные лесные пожары считались исключением, то теперь государство исходит из того, что подобные сезоны будут повторяться как минимум ежегодно. Это означает новый пересмотр всей системы защиты лесов, увеличение парка специализированной авиации, расширение международного сотрудничества и изменение подходов к управлению природными территориями. Франция фактически вступает в эпоху, когда борьба с лесными пожарами становится такой же важной частью национальной безопасности, как борьба с наводнениями или террористическими угрозами. И нынешнее лето, похоже, станет рубежом, после которого к огню уже не будут относиться как к обычной сезонной проблеме.

Алексей Тарханов