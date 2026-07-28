Страны Евросоюза из-за 21-го пакета санкций против России потеряли возможность использовать вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров. Как сообщает Berliner Zeitung, ограничения на поставку запчастей и техобслуживание вынудили европейских операторов вывести машины из эксплуатации, хотя до 2024 года они успешно боролись с огнем в труднодоступных регионах.

По данным издания, правительство Испании несколько раз просило Брюссель смягчить рестрикции в отношении пожарной техники, однако Еврокомиссия отказала, предложив приобрести европейские аналоги.

Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо 26 июля заявил, что санкции лишили Испанию критически важных средств для борьбы с катастрофическими пожарами. В свою очередь пожарный-волонтер Виктор Флоридо подтвердил, что российские вертолеты, простаивающие в Марбелье, могли бы быть задействованы, но из-за своего происхождения остаются без дела во время масштабных пожаров.