BZ: страны ЕС из-за санкций лишились возможности тушить пожары с Ка-32
Страны Евросоюза из-за 21-го пакета санкций против России потеряли возможность использовать вертолеты Ка-32 для тушения лесных пожаров. Как сообщает Berliner Zeitung, ограничения на поставку запчастей и техобслуживание вынудили европейских операторов вывести машины из эксплуатации, хотя до 2024 года они успешно боролись с огнем в труднодоступных регионах.
По данным издания, правительство Испании несколько раз просило Брюссель смягчить рестрикции в отношении пожарной техники, однако Еврокомиссия отказала, предложив приобрести европейские аналоги.
Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо 26 июля заявил, что санкции лишили Испанию критически важных средств для борьбы с катастрофическими пожарами. В свою очередь пожарный-волонтер Виктор Флоридо подтвердил, что российские вертолеты, простаивающие в Марбелье, могли бы быть задействованы, но из-за своего происхождения остаются без дела во время масштабных пожаров.
Евросоюз с 2022 года последовательно вводит пакеты санкций против России, включая запрет на поставку ряда товаров и технологий, а также оказание услуг. Санкции направлены на оказание экономического и политического давления на РФ. Например, 12-й пакет, введенный в декабре 2023 года, включал ограничения против российских предприятий и лиц, а 21-й пакет санкций ввел ограничения, в том числе, против отдельных аэропортов, нефтяной отрасли и сектора СПГ.
ЕС постоянно расширяет санкции, и страны-члены обсуждают их ужесточение. В 2025 году Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций, направленных против России, и обсуждает возможность расширения санкционного давления. При этом ЕС также сталкивается с последствиями этих мер у себя, например, в виде повышения цен на газ. На фоне этих событий различные страны ЕС выражали готовность поддерживать санкционный режим против России, по их мнению, ради стабильности в регионе и достижения политических целей, связанных с конфликтом на Украине.