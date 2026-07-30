Взятка бассейном

Наталья Соколова, занимавшая посты директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, а впоследствии первого вице-мэра Владивостока, признана судом виновной в злоупотреблении с земельными участками и приговорена к 11,5 годам лишения свободы. По одному из пунктов обвинения, в частности, бывшая чиновница получила взятку в виде работ по строительству личного бассейна. Подсудимая вину не признала, и приговор, вероятно, будет обжалован защитой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Советский районный суд Владивостока 30 июля признал Наталью Соколову виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. В качестве наказания экс-вице-мэр получила 11 лет 6 месяцев колонии общего режима (гособвинение запрашивало 12 лет) и штраф в размере 10 млн руб. Наталья Соколова, которая ранее находилась под домашним арестом, была взята под стражу в зале суда.

По версии следствия, с которой согласился суд, в период с февраля 2015 года по сентябрь 2016 года госпожа Соколова незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды “Трифоновские” Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на улице Спортивная в городе Владивостоке».

Участок относится к землям рекреационного назначения, здесь могли быть построены «спортивные объекты, парковые зоны для отдыха горожан», а фактически были возведены торговые комплексы.

По другому эпизоду экс-директор департамента обеспечила продажу земельного участка на Верхней улице во Владивостоке за сумму в 3 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла более 63 млн руб. «В результате земельный участок выбыл из ведения Приморского края по явно несоответствующей его рыночной стоимости цене»,— информировало следствие. Участок перешел в собственность строительной компании.

Также Наталье Соколовой вменили в вину получение взятки «в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна на территории ее домовладения» от гендиректора строительной компании «Ремстройцентр» Александра Лемешева.

Стоимость работ составила более 1 млн руб. Взамен, говорится в обвинительном заключении, Наталья Соколова согласовала документацию, «обеспечивающую заключение договора аренды земельного участка на улице Грязелечебница во Владивостоке для дальнейшей малоэтажной жилой застройки».

Суд первой инстанции приговорил Александра Лемешева к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 877 400 руб.— это 40-кратный размер взятки. Однако апелляционная инстанция отменила наказание в виде лишения свободы, ограничившись штрафом в размере 71 535 450 руб.

Наталья Соколова не признала вину и заявила в начале судебного процесса, что обвинение ей непонятно. «Я не признаю вину, потому что я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я не совершала каких-либо преступлений. И нет события преступления, потому что оно не описано, как того требует УПК»,— цитировал экс-чиновницу Newsvl. По словам госпожи Соколовой, в частности, договор на строительство бассейна заключал ее отец, а сама она на тот момент уже не работала в мэрии и не могла повлиять на решения о предоставлении земельных участков, поэтому обвинения во взяточничестве абсурдны. Что касается других инкриминируемых эпизодов, то экс-чиновница настаивала, что решения, касающиеся земельных участков, принимались ей в рамках должностных обязанностей.

Адвокаты экс-чиновницы не стали комментировать приговор, но, судя по позиции доверительницы, он будет обжалован.

В настоящее время ожидает рассмотрения в суде второе уголовное дело в отношении Натальи Соколовой. По версии следствия, в 2016 году директор департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья Наталья Соколова приняла решение о передаче в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельного участка площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Фонвизина во Владивостоке по льготной цене, составляющей только 5% от кадастровой стоимости.

Выкупная цена участка составила более 650 тыс. руб. при реальной стоимости свыше 13 млн руб. Затем эта земля была продана ООО «Инвестиционно-строительная компания “Система”» за 260 млн руб. под застройку.

«По аналогичной схеме незаконно отчужден земельный участок на улице Нерчинской во Владивостоке общей площадью 4218 кв. м»,— указано в сообщении прокуратуры Приморья. Совокупный ущерб бюджету Владивостока по этим двум эпизодам следствие оценивает более чем в 28,5 млн руб.

По второму уголовному делу Наталья Соколова вину также не признает. Она настаивает на изменении территориальной подсудности и передаче дела на рассмотрение в Московский городской суд.

В Советском райсуде Владивостока будет рассмотрен также гражданский иск прокуратуры к Наталье Соколовой и членам ее семьи об обращении в доход государства недвижимости общей стоимостью 27 млн руб. По мнению надзора, активы были приобретены на доходы, законность которых не подтверждена.

Наталья Соколова занимала пост директора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья в 2012–2016 годах. В декабре 2016 года тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский ее уволил. Затем госпожа Соколова получила пост первого вице-мэра в команде главы Владивостока в 2018–2021 годах Олега Гуменюка. Впоследствии он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за коррупцию.

Алексей Чернышев, Владивосток