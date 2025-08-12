Гендиректор стройкомпании получил 9 лет колонии за взятку бассейном

Советский районный суд Владивостока признал главу АО «Ремстройцентр» Александра Лемешева виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40 877 400 руб. — это сорокократный размер взятки.

Следствием и судом установлено, что с января 2020 по ноябрь 2021 года Лемешев обеспечил строительство монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 млн руб. на земельном участке, принадлежащий первому вице-мэру Владивостока Натальи Соколовой, сообщило региональное управление СКР. Взамен чиновница способствовала предоставлению в столице Приморья компании Лемешева участки под застройку.

Уголовное дело в отношении Натальи Соколовой в настоящее время слушается в том же Советском райсуде.

Занимавшей посты директора департамента земельных и имущественных отношений администрации края, а впоследствии первого вице-мэра Владивостока, экс-чиновнице вменяются в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и получение взятки (ст. 290 УК).

По версии следствия, Наталья Соколова с февраля 2015 по сентябрь 2016 годов незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды "Трифоновские" Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на ул. Спортивная в городе Владивостоке и заключила договор аренды». Участок относится к землям рекреационного назначения, здесь могли быть построены «спортивные объекты, парковые зоны для отдыха горожан», а фактически возведены торговые комплексы, уточняют в СКР.

В 2016 году, говорится в обвинительном заключении, экс-директор департамента обеспечила продажу земельного участка на ул. Верхняя во Владивостоке за сумму в 3 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла более 63 млн руб. «В результате земельный участок выбыл из ведения Приморского края по явно несоответствующей его рыночной стоимости цене»,— информирует следствие. Участок перешел в собственность строительной компании.

Алексей Чернышев, Владивосток