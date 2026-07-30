Президента ПСЖ Аль-Хелаифи могут выдвинуть на пост главы FIFA

Ряд европейских футбольных федераций готовы поддержать кандидатуру президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи на выборах главы Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает Politico.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино представил план по созданию новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE). Компания будет управлять главными мужскими и женскими турнирами FIFA — чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира. От 20% до 30% ее акций будут проданы частным инвесторам. Проект подвергся критике со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

Выборы президента FIFA пройдут в марте 2027 года в Марокко. В мае Инфантино заявил о намерении переизбраться на третий срок. По данным Politico, европейские футбольные чиновники обсуждали выдвижение альтернативного кандидата еще во время чемпионата мира 2026 года. Нассера Аль-Хелаифи функционеры рассматривали «как наиболее серьезного претендента». При этом представитель катарца заявил, что у него «нет абсолютно никаких амбиций, намерений или интереса к посту в FIFA».

С 2011 года Нассер Аль-Хелаифи занимает пост президента ПСЖ. Также он возглавляет компанию Qatar Sports Investments, которая владеет клубом. В 2021 году катарец был избран председателем Ассоциации европейских клубов (EFC).

Арнольд Кабанов