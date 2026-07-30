Склад Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу

Склад Wildberries в Екатеринбурге возобновил прием поставок. Он приостанавливал работу утром, причины в компании не называли.

«Склад вернулся к полноценной работе и принимает поставки как обычно»,— сообщается на портале для селлеров.

Сегодня объекты Wildberries в Пензенской области и Удмуртии подверглись атакам беспилотников. На складах начались пожары. Атаки на объекты маркетплейса продолжаются с середины июля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «С логистикой все сопредельно ясно».