Склад Wildberries в Екатеринбурге остановил прием товаров

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июле 2026 года Wildberries столкнулся с серией атак беспилотников, которые затронули значительную часть его логистической инфраструктуры. За неделю пострадали пять складских объектов общей площадью более 800 тыс. квадратных метров, что составляет 14,3% от всех логистических мощностей компании, при этом 8% временно приостановили работу. Эти объекты включали комплексы в Подмосковье (Коледино и Электросталь), Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.

В результате этих атак погибли сотрудники: семь человек в Котовске и один в Электростали, а также другие пострадавшие в разных регионах. В ответ на атаки Wildberries заявил о пересмотре правил на логистических объектах при чрезвычайных ситуациях, ввел скидки на хранение товаров для продавцов на некоторых складах и обещал возместить ущерб пострадавшим сотрудникам и продавцам. Общая сумма ущерба от атак по складам оценивается в диапазоне от 20 до 35,8 млрд рублей, а стоимость пострадавшей недвижимости составляет около 60 млрд рублей. Компания рассматривает возможность восстановления объектов или строительство новых, а также, по некоторым данным, ищет складские помещения в Казахстане, чтобы обезопасить товары от ударов беспилотников.