Евросоюз пообещал Украине еще €8,3 млрд до конца года

Евросоюз (ЕС) пообещал Украине еще €8,3 млрд. Также члены объединения утвердили перечень жестких требований к Киеву для выделения этих денег до конца 2026 года, следует из заявления Совета ЕС.

«Совет ЕС одобрил план для Украины — дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна осуществить, прежде чем она получит новые выплаты денег»,— указано в документе. Требования Брюсселя включают новые реформы по борьбе с коррупцией и верховенству права на Украине.

15 июля Еврокомиссия (ЕК) выделила еще €1 млрд для Украины из программы военного финансирования на €90 млрд. Средства пойдут на закупку беспилотников, уточняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

ЕС одобрил кредит на €90 млрд Украине в апреле. Он рассчитан на 2026–2027 годы. Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета сообщества. Большая часть кредита — €60 млрд — нацелена на развитие оборонно-промышленных мощностей Украины.