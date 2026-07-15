ЕК выделила Украине еще €1 млрд на беспилотники

Еврокомиссия выделила еще €1 млрд для Украины из программы военного финансирования на €90 млрд. Средства пойдут на закупку беспилотников. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Киеве, передает ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕК уже утвердила план распределения еще €10 млрд на закупку «беспилотников, ракет и самолетов» для Украины. Кроме того, она объявила о подписании соглашения с украинской стороной о совместном производстве БПЛА.

«В Европе у нас уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно развернуть,— сказала Урсула фон дер Ляйен. — И у нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина».

Евросоюз одобрил кредит на €90 млрд Украине в апреле. Он рассчитан на 2026–2027 годы. Средства будут получены через заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета ЕС. Большая часть кредита — €60 млрд — пойдет на развитие оборонно-промышленных мощностей Украины. Первый транш в размере €3,2 млрд был направлен Украине 25 июня.