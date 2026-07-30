В МИД Ирландии допустили смену подхода к новым санкциям против России

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти рассказала о пересмотре стратегии Евросоюза по новым санкциям против России. По ее словам, Еврокомиссия может чаще вводить санкции, но каждая следующая партия ограничений будет меньшей по объему.

Госпожа Макэнти объяснила, что согласование новых санкций становится все сложнее из-за негативного влияния этих мер на экономики стран ЕС. Она заявила о важности оптимального баланса между давлением на Россию и минимизацией ущерба для европейских государств.

«Из-за того, что под санкции попало так много людей, организаций и частных лиц, чем дольше это продолжается, тем сложнее становится задача, но это не повод отказываться от санкций»,— отметила министр в интервью Euractiv.

23 июля Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 физлиц, 170 организаций, а также 94 российских банка и крупных финансовых учреждения. ЕС, в частности, ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, Московской биржи, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Как писала Financial Times со ссылкой на источники, этот список рестрикций может стать последним крупным из-за тяготения ЕС к «небольшим тематическим пакетам».