FT: Евросоюз из-за Греции ищет новые подходы к введению санкций против России
Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового санкционного пакета, сообщает Financial Times (FT). По ее данным, европейские чиновники рассматривают способы «ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений», чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето.
Как уточняет FT, в Еврокомиссии и среди «наиболее проукраинских» членов ЕС набирает популярность идея о согласовании и принятии санкций «по отдельности или небольшими тематическими пакетами» вместо крупных пакетов. Чиновники считают, что это снизит риск задержки принятия мер из-за наложения вето какой-то из стран.
Один из источников газеты утверждает, что недавно принятый 21 пакет санкций ЕС может быть последним крупным пакетом ограничений. «Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает»,— сказал неназванный собеседник FT.
Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России на прошлой неделе. Из обновленной версии убрали полный запрет на морские перевозки российского СПГ, на чем настаивала Греция. ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры.
Подробности — в материале «Ъ» «Всем пакет».
Практика принятия крупных пакетов антироссийских санкций Евросоюзом, как упомянутый 21-й пакет, демонстрирует проблему консенсуса, необходимого для их утверждения. Согласно правилам ЕС, решения по поправкам в существующие регламенты и новые санкции должны приниматься консенсусно. Это означает, что даже одна страна, как Греция в данном случае, может заблокировать принятие пакета, если ее устраивает не весь список ограничений.
Подобные затруднения возникали и ранее. Например, в 2022 году согласование санкций затягивалось из-за несогласия Венгрии, Кипра, Греции и Мальты с ограничением цены на российскую нефть. Тогда Кипр, Греция и Мальта опасались, что запрет на перевозку российской нефти их танкерным флотом негативно скажется на их экономике, если другие крупные судоходные страны не введут аналогичные меры.
Затягивание или блокирование пакетов санкций уже становилось предметом критики. Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году заявлял, что «пауза в санкциях затянулась» и призвал ЕС активнее разрабатывать и принимать новые ограничения. Еврокомиссия постоянно работает над новыми пакетами санкций, которые касаются различных секторов — от энергетики и банковской сферы до химикатов, алмазов и криптовалютной инфраструктуры. Однако каждый новый пакет требует согласования позиций всех стран-членов, что часто приводит к компромиссам и исключениям для отдельных государств.