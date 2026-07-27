FT: Евросоюз из-за Греции ищет новые подходы к введению санкций против России

Брюссель рассматривает новый подход к санкциям против России после того, как Греция заблокировала принятие нового санкционного пакета, сообщает Financial Times (FT). По ее данным, европейские чиновники рассматривают способы «ускорить принятие более целенаправленных финансовых ограничений», чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето.

Как уточняет FT, в Еврокомиссии и среди «наиболее проукраинских» членов ЕС набирает популярность идея о согласовании и принятии санкций «по отдельности или небольшими тематическими пакетами» вместо крупных пакетов. Чиновники считают, что это снизит риск задержки принятия мер из-за наложения вето какой-то из стран.

Один из источников газеты утверждает, что недавно принятый 21 пакет санкций ЕС может быть последним крупным пакетом ограничений. «Теперь совершенно ясно, что этот подход больше не работает»,— сказал неназванный собеседник FT.

Послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России на прошлой неделе. Из обновленной версии убрали полный запрет на морские перевозки российского СПГ, на чем настаивала Греция. ЕС вводит ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «Всем пакет».