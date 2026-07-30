Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах частных АЗС

Российский топливный союз (РТС) направил письмо правительству, в котором пожаловался на проблемы частых АЗС. Пока ситуация на топливном рынке в целом стабилизируется, эти заправки продолжают оставаться без нефтепродуктов, следует из документа, с которым ознакомился «Интерфакс».

Как сообщили в РТС, частные заправки не могут купить топливо по приемлемым ценам. При этом приобретенное на бирже сырье им не поставляют, поскольку в текущей ситуации нефтяники первостепенно снабжают топливом свои АЗС.

«В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объемы биржевых продаж неуклонно сокращаются»,— указано в письме.

В РТС отметили, что купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются с большой задержкой, либо сделки в итоге расторгаются. Мелкооптовая продажа независимым операторам ведется по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых индикаторов.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о тенденции к снижению топливных цен на независимых автозаправках. В ФАС также отчитались о выдаче 52 предупреждений, связанных с ценообразованием.

Дефицит топлива в России возник в конце мая. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.