Российский топливный союз сообщил правительству о проблемах частных АЗС
Российский топливный союз (РТС) направил письмо правительству, в котором пожаловался на проблемы частых АЗС. Пока ситуация на топливном рынке в целом стабилизируется, эти заправки продолжают оставаться без нефтепродуктов, следует из документа, с которым ознакомился «Интерфакс».
Как сообщили в РТС, частные заправки не могут купить топливо по приемлемым ценам. При этом приобретенное на бирже сырье им не поставляют, поскольку в текущей ситуации нефтяники первостепенно снабжают топливом свои АЗС.
«В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объемы биржевых продаж неуклонно сокращаются»,— указано в письме.
В РТС отметили, что купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются с большой задержкой, либо сделки в итоге расторгаются. Мелкооптовая продажа независимым операторам ведется по ценам в 1,5–2 раза выше биржевых индикаторов.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о тенденции к снижению топливных цен на независимых автозаправках. В ФАС также отчитались о выдаче 52 предупреждений, связанных с ценообразованием.
Дефицит топлива в России возник в конце мая. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.
Проблемы с обеспечением топливом независимых АЗС особенно остро проявились в Сибирском федеральном округе, где в августе 2025 года запас топлива на частных АЗС оценивался всего в 5–7 дней, а оптовые цены на бензин значительно превышали розничные. Такая ситуация привела к тому, что независимые АЗС работают в убыток, поскольку крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) приоритетно обеспечивают топливом свои заправки и используют свое положение, чтобы резервировать весь ресурс для собственного бизнеса, оставляя сторонним покупателям объемы, несоразмерные спросу. В связи с этим Ассоциация независимых АЗС обращалась к Российскому топливному союзу, указывая на дискриминацию со стороны нефтяников, которые искусственно ограничивают предложения на бирже, чем пользуются брокерские компании для разогрева цен.
Помимо этого, на ситуацию влияют перебои с поставками по железной дороге, так как пути РЖД перегружены из-за переориентации экспорта угля на восток и выросшего туристического спроса. В 2025 году сроки перевозки топлива по железной дороге увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом. В Минэнерго РФ отметили, что производство нефтепродуктов полностью покрывает текущий спрос, однако, например, в 2024 году первичная переработка нефти в РФ сократилась на 3,1% год к году, а в 2025 году ожидался примерно такой же объем. Эти факторы, а также внеплановые остановки НПЗ и ремонты, временно ограничивающие предложение, усугубляют дефицит топлива для независимых игроков. Некоторые аналитики предупреждали, что из-за нерентабельности часть независимых АЗС может закрыться, если ситуация не изменится.