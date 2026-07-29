ФАС сообщила о снижении топливных цен на частных АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о тенденции к снижению топливных цен на независимых автозаправках. Такой оценкой ведомство поделилось на совещании с вице-премьером Александром Новаком.

В ФАС также сообщили о выдаче 52 предупреждений, связанных с ценообразованием. Кроме того, возбуждено 28 дел. По данным Минсельхоза, ситуация со снабжением топливом сельскохозяйственных предприятий постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, следует из материалов совещания.

Александр Новак поручил продолжать координацию ведомств, компаний и региональных властей для контроля за ценами и обеспечения бесперебойного снабжения потребителей топливом.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.