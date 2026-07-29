ФАС сообщила о снижении топливных цен на частных АЗС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о тенденции к снижению топливных цен на независимых автозаправках. Такой оценкой ведомство поделилось на совещании с вице-премьером Александром Новаком.
В ФАС также сообщили о выдаче 52 предупреждений, связанных с ценообразованием. Кроме того, возбуждено 28 дел. По данным Минсельхоза, ситуация со снабжением топливом сельскохозяйственных предприятий постепенно стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах страны, следует из материалов совещания.
Александр Новак поручил продолжать координацию ведомств, компаний и региональных властей для контроля за ценами и обеспечения бесперебойного снабжения потребителей топливом.
Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.
Власти активно ведут работу по стабилизации топливного рынка. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России постоянно отслеживает ситуацию с ценами на топливо на АЗС и проводит проверки, в том числе среди крупных вертикально интегрированных компаний и независимых заправок, для выявления нарушений антимонопольного законодательства. ФАС уже возбудила десятки дел и выдала предупреждения в различных регионах по поводу роста цен и необоснованного снижения объемов продаж бензина на бирже.
Одним из предшествующих событий, оказавших влияние на рынок, стало требование ФАС к нефтекомпаниям и независимым АЗС снизить стоимость топлива с учетом биржевых цен. Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации ситуации, что привело к снижению цен на бирже. Однако ранее независимые АЗС жаловались на недобросовестные практики при торгах на бирже и высокие оптовые цены.
Комплекс мер, предпринимаемых ФАС и Минэнерго, направлен на удержание роста цен на топливо на уровне не выше инфляции. Среди этих мер — увеличение производства, запасов и объемов продаж на бирже. Также активно рассматривается вопрос повышения минимального объема продаж бензина на бирже. Эти усилия призваны обеспечить прозрачность ценообразования и минимизировать риски необоснованного роста цен.