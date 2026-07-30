Врио главы Удмуртии выехала к складу Wildberries, пострадавшему от атаки ВСУ

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова выехала к складу Wildberries, где началось возгорание после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, беспилотники ударили по центру около 09:00. Это привело к возгоранию на объекте. Сотрудники были эвакуированы заблаговременно. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м.

Подробнее об этом — в материале «Этот день хотелось бы начать иначе».