Ратмир Мавлиев дошел до кассации в попытке обжаловать действия следователей

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступила жалоба бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева на решения судов, которые не увидели правонарушений в действиях сотрудников, расследующих уголовное дело в его отношении. Жалоба подана 17 июля, для изучения она передана 20 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Ратмир Мавлиев, обвиняемый во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, считает незаконными действия следователей, изъявших у него для анализа пробы слюны и волос. 25 и 28 мая Советский райсуд Уфы жалобы отклонил, решения устояли в Верховном суде Башкирии.

Господина Мавлиева задержали 28 апреля, через два дня его арестовали. 6 мая Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения на домашний арест, который Советский райсуд Уфы в конце июня продлил до 28 августа. Однако 3 июля чиновника отпустили из-под стражи, установив тому ряд запретов.

14 июля депутаты горсовета Уфы расторгли контракт с сити-менеджером под предлогом прекращения доступа к секретной информации. На заседании звучали обвинения в коррупции и аморальном поведении, а также связях чиновника с судейским корпусом. Ратмир Мавлиев с увольнением не согласен и намерен оспорить решение совета.

Идэль Гумеров