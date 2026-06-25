«Я за это место никогда не держался»

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева оставили под домашним арестом до 28 августа. Следствие просило продлить меру пресечения до 11 сентября, ограничить общение обвиняемого и отключить интернет в его квартире, но Советский районный суд Уфы в этом отказал. Между тем, как прозвучало в суде, в уголовном деле господина Мавлиева могут появиться новые эпизоды: в конце мая были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, даче взятки и халатности в отношении неустановленных лиц администрации Уфы. Причастность господина Мавлиева к этим преступлениям проверяется, заявил следователь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев до конца лета пробудет под домашним арестом

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев до конца лета пробудет под домашним арестом

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

В четверг, 25 июня, Советский райсуд Уфы продлил домашний арест главе администрации города Ратмиру Мавлиеву.

Как сообщал «Ъ», господину Мавлиеву вменяют по два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, сити-менеджер Уфы, замначальника управления земельных и имущественных отношений города Рушат Фазлиахметов, депутат горсовета Уфы Алексей Силин и директор муниципального ООО «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» Айгуль Винникова вывели из городской собственности участок санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб. Позже господин Мавлиев якобы потребовал от руководителей группы строительных компаний Prime Development оформить землю на себя.

Следующий вменяемый эпизод — сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города. На эти деньги якобы был куплен премиальный Lexus, которым, считают в СКР, пользовался сам Ратмир Мавлиев.

Также чиновнику инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании.

30 апреля Советский райсуд Уфы отправил Ратмира Мавлиева в СИЗО, однако спустя неделю Верховный суд Башкирии признал решение незаконным, изменив меру пресечения на домашний арест до 28 июня.

Вчера, ходатайствуя о продлении меры пресечения, следователь второго отдела управления СКР по Башкирии по особо важным делам заявил, что расследование уголовного дела продлено до 11 сентября. До этого дня следствию необходимо провести очные ставки, допросить свидетелей, получить заключения четырех судебных экспертиз и завершить другие процессуальные действия. Поэтому он просил продлить домашний арест обвиняемого до этого дня.

Следователь утверждал: господин Мавлиев препятствовал расследованию уголовного дела еще до предъявленного обвинения, отговаривая потенциальных свидетелей и скрывая следы преступления. Из-за этого, отметил он, двум свидетелям организовали госзащиту.

Также, полагают в СКР, обвиняемый может покинуть страну, а также повлиять на ход уголовного дела, будучи известным и влиятельным лицом.

Кроме того, выяснилось, что в производстве СКР находятся уголовные дела о мошенничестве, халатности и даче взятки, возбужденные в конце мая — начале июня в отношении неустановленных лиц администрации Уфы. Следствие проверяет причастность к этим преступления и господина Мавлиева.

Следователь просил суд ужесточить условия домашнего ареста главы администрации. В частности, запретить ему общаться с кем-либо, кроме адвокатов, следователей, сотрудников прокуратуры и совместно проживающих членов семьи (по телефону — только со следователем, прокуратурой и экстренными службами), а также отключить в квартире интернет.

Ратмир Мавлиев обвинения отрицает. Как и прежде, бенефициаром уголовного дела он вчера назвал группу компаний Prime Development. Она якобы заинтересована в его дискредитации после того, как мэрия подала иски в суд о возврате в городскую собственность земель, переданных застройщику.

«Все дело имеет одну цель — дискредитировать меня как главу администрации в глазах общества и не дать возможности продолжить работу. Я за это место никогда не держался, в отличие от чести»,— заявил Ратмир Мавлиев.

Адвокат Марат Зиакаев возмутился требованию следователя ограничить телефонные звонки для его клиента. Что касается отключения интернета, оно, настаивал защитник, нарушает права членов семьи господина Мавлиева. Также адвокат обратил внимание на изъятый следователями заграничный паспорт Ратмира Мавлиева и уголовные дела в его отношении, возбужденные в «недружественных странах», что, полагает он, препятствует побегу из России.

Представитель прокуратуры поддержал доводы СКР, назвав домашний арест гуманным видом меры пресечения.

Советский районный суд Уфы согласился продлить меру пресечения, но только до 28 августа, а также отказал следователю в остальных ограничениях для сити-менеджера города.

Идэль Гумеров