Главе администрации Уфы заменили домашний арест на запрет определенных действий

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева отпустили из-под домашнего ареста, сообщает UTV. Адвокат обвиняемого Марат Самойлов подтвердил «Ъ-Уфа» эту информацию. По его словам, Верховный суд Башкирии изменил господину Мавлиеву меру пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщал «Ъ», Ратмиру Мавлиеву вменяют по два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и превышения должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ и пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Майя Иванова