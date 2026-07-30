Предприятие в Удмуртии подверглось атаке беспилотников
Врио губернатора Удмуртии Абрамова сообщила об атаке БПЛА на предприятие
Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке беспилотников, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова. По предварительным данным, никто не пострадал.
Какой объект стал целью атаки, она не уточнила. Госпожа Абрамова пообещала сообщить подробности по мере поступления информации.
«На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», — добавила чиновница. Она призвала местных жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.
Чуть ранее в Wildberries сообщили о пожаре на складе маркетплейса в удмуртском Сарапуле. Персонал успели эвакуировать до начала атаки БПЛА.
Атака на предприятие в Удмуртии произошла на фоне серии инцидентов, когда объекты Wildberries подвергались ударам беспилотников в различных регионах России. Так, только за прошлую неделю под атаками оказались склады маркетплейса в Московской, Воронежской, Ленинградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. В числе наиболее пострадавших объектов — логистические комплексы в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали, где в результате атак БПЛА погибли восемь сотрудников, более 50 человек пострадали.
Wildberries активно реагирует на эти события, обещая поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям, а также вводя меры для продавцов, такие как скидки на хранение товаров и бесплатный транзит на региональные склады. В компании заявляют, что их объекты оснащены средствами противовоздушной обороны, как и другие предприятия в России, и проводят тренировочные учения для сотрудников. При этом Wildberries уже потеряла 8% своих логистических мощностей из-за атак, что составляет около 444 тыс. кв. м складских площадей.