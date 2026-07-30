Предприятие в Удмуртии подверглось атаке беспилотников

Одно из предприятий в Удмуртии подверглось атаке беспилотников, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова. По предварительным данным, никто не пострадал.

Какой объект стал целью атаки, она не уточнила. Госпожа Абрамова пообещала сообщить подробности по мере поступления информации.

«На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», — добавила чиновница. Она призвала местных жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

Чуть ранее в Wildberries сообщили о пожаре на складе маркетплейса в удмуртском Сарапуле. Персонал успели эвакуировать до начала атаки БПЛА.