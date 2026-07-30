WSJ: новые удары США по Ирану не означают возобновления крупных боевых действий

США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных военных операций против Исламской Республики. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американского чиновника.

«Хотя удары были масштабнее предыдущих, они не означают возобновления крупных боевых действий», — рассказал собеседник.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении в ночь на 30 июля новой серии ударов по объектам КСИР в Иране.

Президент Дональд Трамп 28 июля заявил, что США, вероятно, «очень скоро и с большой силой» нанесут удар по району горы Кирка (кодовое название Пикакс) в Иране.Так он прокомментировал сообщение WSJ о доставке в горные туннели иранских центрифуг.