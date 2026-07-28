Трамп заявил о скорых ударах по иранскому объекту под горой Кирка в Иране

Вооруженные силы США, вероятно, «очень скоро и с большой силой» нанесут удар по району горы Кирка (кодовое название Пикакс) в Иране. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / Reuters

Таким образом господин Трамп прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о доставке в туннели горы тысяч иранских центрифуг. По словам президента, у Вашингтона нет точных данных о перемещениях центрифуг. «В любом случае центрифуги ничего не значат, пока у них нет материала. У них его нет. Мы отслеживаем этот материал», — отметил господин Трамп (цитата по CBS News).

По словам президента, для восстановления ядерных объектов Ирану необходимо 20-25 лет. При этом именно на объекте под горой Кирка «сосредоточена активность». «Весьма вероятно, что мы нанесем удар по этому району в ближайшее время», — отметил Дональд Трамп. «Мы нанесем удар по любому объекту, где они хотя бы подумают о ядерном оружии. Мы нанесем очень, очень мощный удар», — подчеркнул американский президент.

21 июля WSJ со ссылкой на источники писал, что Израиль передал США данные о перемещении иранских центрифуг в туннели горы Кирка. Активность на объекте не прекращается 15 месяцев, утверждает издание. Это усилило опасения, что Иран может возобновить ядерную программу.