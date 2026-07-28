Трамп заявил о скорых ударах по иранскому объекту под горой Кирка в Иране
Вооруженные силы США, вероятно, «очень скоро и с большой силой» нанесут удар по району горы Кирка (кодовое название Пикакс) в Иране. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evan Vucci / Reuters
Таким образом господин Трамп прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о доставке в туннели горы тысяч иранских центрифуг. По словам президента, у Вашингтона нет точных данных о перемещениях центрифуг. «В любом случае центрифуги ничего не значат, пока у них нет материала. У них его нет. Мы отслеживаем этот материал», — отметил господин Трамп (цитата по CBS News).
По словам президента, для восстановления ядерных объектов Ирану необходимо 20-25 лет. При этом именно на объекте под горой Кирка «сосредоточена активность». «Весьма вероятно, что мы нанесем удар по этому району в ближайшее время», — отметил Дональд Трамп. «Мы нанесем удар по любому объекту, где они хотя бы подумают о ядерном оружии. Мы нанесем очень, очень мощный удар», — подчеркнул американский президент.
21 июля WSJ со ссылкой на источники писал, что Израиль передал США данные о перемещении иранских центрифуг в туннели горы Кирка. Активность на объекте не прекращается 15 месяцев, утверждает издание. Это усилило опасения, что Иран может возобновить ядерную программу.
Власти США уже сообщали Израилю о планах усилить удары по Ирану, нацеленные в том числе на подземный комплекс под горой Пикакс (Коланг), где, по данным израильской разведки, хранится оборудование для обогащения урана. Президент США Дональд Трамп ранее подтверждал намерение нанести удары по всем иранским ядерным объектам, включая этот комплекс. Израильская сторона выражала обеспокоенность, что эти угрозы могут спровоцировать ракетный удар по их территории и привести к эскалации конфликта.
Удары по иранским ядерным объектам со стороны США и Израиля имели место ранее: 22 июня 2025 года США атаковали три ядерных объекта, включая завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. Израиль также неоднократно наносил удары по ядерным объектам Ирана. Тем не менее, иранские чиновники заявляли, что серьезного ущерба от этих атак не было, а часть урана была вывезена с Фордо до удара. По словам бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, решение Трампа атаковать ядерные объекты Ирана было «глупым и нарушило все законы ведения войны».
В целом, заявления президента США Дональда Трампа об ударах по Ирану не новы. Он неоднократно угрожал Ирану мощными военными операциями в случае отказа от переговоров или попыток возобновить ядерную программу. Уже была возобновлена морская блокада Исламской Республики, а американские военные регулярно наносят удары по территории Ирана, чтобы ослабить его военный потенциал.