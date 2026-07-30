Россия в 2024 году увеличила вылов устриц до рекордного объема

По итогам 2024 года Россия увеличила вылов устриц до 5,6 тыс. тонн, что стало рекордом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Результат 2024 года в годовом выражении вырос почти на 10%. Россия заняла 14-е место в мире по добыче устриц. Лидирует Китай (7,3 млн тонн), за год увеличивший вылов на 8,7%. В топ-3 также вошли Южная Корея (325,3 тыс. тонн, улов снизился на 2%) и США (209,2 тыс. тонн, снижение на 3,5%).

Глава Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что Россия практически полностью снабжает себя устрицами. По данным ведомства, свою роль сыграло продовольственное эмбарго, когда нужно было срочно заменить импортные продукты.

О ситуации на рынке на фоне санкций — в материале «Ъ» «Молчание рыбов».