Молчание рыбов

Евросоюз в новом пакете санкций может ограничить поставки из России рыбной продукции, полностью запретив, в частности, продажу трески. Из-за этих мер российские рыбопромышленники могут потерять до 13,6% от общего объема экспортного рынка в денежном выражении. Высвободившиеся объемы, вероятно, будут перенаправлены в Китай, который с ростом своей доли в структуре экспорта сможет диктовать цены на российское сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В 21-й пакет санкций ЕС могут войти существенные ограничения на импорт из России рыбной продукции, в том числе запрет на поставки трески, заявила 9 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что рыболовство до сих пор было одним из секторов, который существенно не затронут санкционными ограничениями. ЕК рассчитывает ввести торговые ограничения также для Белоруссии, исключив возможность поставок через нее для российских экспортеров рыбы. Санкции могут быть введены после согласования Советом ЕС.

Рыба — важное направление российского аграрного экспорта. В 2025 году на нее, как следует из данных Росрыболовства, пришлось 14,7% всех поставок за рубеж сельскохозяйственной продукции. Год к году значение увеличилось на 2,2 процентного пункта. ЕС — одно из ключевых направлений сбыта продукции. Согласно подсчетам Рыбного союза, в 2025 году совокупный объем поставок в страны ЕС из РФ составил 210 тыс. тонн на $831 млн, что больше год к году на 5,5% и 3,8% соответственно. Объем всего экспорта российской рыбной продукции в 2025 году при этом составил 2,1 млн тонн на $6,1 млрд. Доля ЕС в структуре зарубежных поставок, таким образом, составила 10% в натуральном и 13,6% в стоимостном выражении.

В Рыбном союзе отмечают, что основной категорией российского рыбного экспорта в ЕС в 2025 году было мороженое филе минтая, сформировав 60% поставок в натуральном выражении и 42,7% в деньгах. На долю мороженой трески и мороженого филе трески совокупно пришлось 18,1% и 35,6% соответственно. Другими значимыми направлениями российского рыбного экспорта в Европу выступают мороженое сурими, поставки которого по итогам прошлого года оцениваются в 11 тыс. тонн, и дальневосточные лососевые рыбы, следует из материалов Рыбного союза. Основными конкурентами России на европейском рынке по этим категориям выступают США и Норвегия.

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До сих пор существенных ограничений на поставку в ЕС рыбной продукции из России не было: с 2022 года для нее была введена стандартная пошлина в 13,7%. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин поясняет, что запрет на поставки трески в европейские страны, вероятно, приведет к существенному росту ее стоимости за рубежом. Эксперт напоминает, что ограничения вводятся в период общего снижения популяции и, соответственно, квот на вылов этой рыбы как для России, так и для Норвегии. Других крупных поставщиков трески, по словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, в мире нет.

Направлявшиеся в Европу потоки российской трески и минтая, по мнению господина Фомина, будут перенаправлены в Китай. Для российских рыбопромышленников растущая роль Китая может иметь негативные последствия: из-за большой доли в структуре экспорта страна может оказывать давление на стоимость российского сырья, поясняет эксперт. Согласно Рыбному союзу, на Китай с 2025 года пришлось 57,1% российского рыбного экспорта в натуральном выражении и 55,7% в деньгах.

Александр Савельев говорит, что поставки российского минтая в ЕС и так частично идут через Китай. Но эксперт смотрит на это более позитивно, поясняя, что рынок КНР «практически безграничный». Александр Фомин поясняет, что рыбный экспорт в другие страны Азии растет, но объемы потребления не так велики. Одновременно развиваются поставки в Африку, но в этом случае речь только о бюджетной продукции, например минтае. Господин Савельев в числе важных рынков сбыта приводит также Японию и Южную Корею.

На сбыте лососевых потенциальные экспортные ограничения, по мнению Александра Фомина, существенно не скажутся. Вылов этих рыб сокращается уже три года подряд. Если эта ситуация сохранится, то весь объем продукции будет реализовываться внутри России, поясняет он. Господин Савельев замечает, что на аквакультурный лосось, в том числе из Норвегии, сейчас приходится значительная доля импорта в Россию рыбной продукции. Совокупный объем поставок из-за рубежа в прошлом году составил 680 тыс. тонн на $3,1 млрд, что больше год к году на 3% и 7% соответственно.

Александра Мерцалова