Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле возобновил работу

Складской комплекс «Сарапул» «вернулся к полноценной работе и принимает поставки как обычно», сообщили продавцам Wildberries в объединенной RWB. Ранее сегодня склад приостанавливал прием товаров на фоне атаки БПЛА на Удмуртию.

«Если вы сегодня отменили на него поставку по модели "Склад WB" (FBW), штраф не начислим. Для заказов по модели "маркетплейс" (FBS) период, пока склад не принимал товары, не повлиял на расчет КС», — указано в сообщении на портале для селлеров.

В понедельник склад в Сарапуле уже приостанавливал работу, на объекте проводили эвакуацию из-за атаки дронов. Сегодня власти Удмуртии сообщили, что в результате нового воздушного налета пострадавших и разрушений нет.