Сенат США отложил голосование по утверждению кандидата Трампа главой Минюста
Председатель Юридического комитета Сената Чак Грассли отменил заседание по рассмотрению кандидатуры и. о. генпрокурора Тодда Бланша на пост главы Министерства юстиции из-за несогласия двух сенаторов-республиканцев в комитете. Об этом сообщает The Hill.
Рассмотрение отложили из-за позиции сенаторов-республиканцев Тома Тиллиса и Джона Корнина. Они потребовали от Минюста официальных письменных гарантий полного и окончательного закрытия фонда на сумму $1,776 млрд для выплат «жертвам злоупотреблений федерального правительства». Идея создания фонда возникла во время урегулирования иска Дональда Трампа к Налоговому управлению США (IRS).
Без поддержки этих двух сенаторов кандидатура господина Бланша рисковала не пройти утверждение в комитете, отмечает The Hill.
В июле федеральный суд США признал недобросовестным мировой договор по иску к IRS на $10 млрд. Судья сочла соглашение попыткой манипуляции судебным процессом с целью создать «фонд по борьбе с использованием госинститутов в качестве оружия». В Минюсте заявили, что отказались от этой идеи, но сенаторы требуют зафиксировать это письменно.
Сенат США, который в данный момент имеет небольшое численное преимущество республиканцев, играет ключевую роль в утверждении кандидатур на высокие посты в администрации президента, включая министров. Однако процесс утверждения может быть осложнен даже внутрипартийной борьбой. Например, ранее утверждение кандидатуры Пита Хегсета на пост главы Пентагона сопровождалось сомнениями со стороны республиканцев и критикой его управленческого опыта и стиля работы. Подобные ситуации демонстрируют, что даже при номинальном большинстве одной партии, ее члены могут блокировать инициативы для достижения определенных целей или из-за своих противоречий.
Проблема с утверждением кандидатов не нова. В прошлом были случаи, когда Сенат США отклонял законопроекты и не мог согласовать финансирование правительства, что приводило к «шатдаунам». Это подчеркивает сложности в американской политической системе, где для принятия решений часто требуется двухпартийная поддержка, а процедурные правила могут использоваться для блокирования инициатив. В случае, если Дональд Трамп будет контролировать Белый дом, а республиканцы — Сенат, это создаст более благоприятные условия для утверждения его кандидатур, хотя разногласия с республиканцами-центристами могут остаться. Однако при демократической Палате представителей такое президентство все равно не будет безоблачным.