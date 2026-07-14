Суд вынес выговор Трампу за попытку освободить свой бизнес от налоговых проверок
Федеральный суд США вынес выговор президенту Дональду Трампу и Минюсту, признав недобросовестным иск господина Трампа и его семьи против Службы внутренних доходов (IRS) на $10 млрд. Судья Кэтлин Уильямс сочла этот иск попыткой узаконить «беспрецедентное» соглашение, гарантирующее иммунитет окружению господина Трампа, передает The Wall Street Journal.
Дональд Трамп подал иск к своей собственной администрации в январе. Президент требовал компенсировать «репутационный и финансовый ущерб», произошедший из-за утечки его налоговых деклараций журналистам. В мае президент пошел на мирное соглашение — структуры Белого дома обязались создать «фонд по борьбе с использованием государственных институтов в качестве оружия» на $1,8 млрд, а также прекратить все текущие налоговые проверки в отношении господина Трампа, его семьи и компаний.
Позднее администрация отказалась от создания фонда под давлением законодателей, но пункт о прекращении налоговых аудитов бизнеса президента остался в силе. Судья Уильямс заявила, что это условие противоречит налоговому законодательству США, запрещающему чиновникам вмешиваться в проверки. Кроме того, она запретила господину Трампу называть соглашение «урегулированием» в официальных разбирательствах.
Судья также осудила бездействие Минюста, который за все время процесса так и не представил ответа на претензии господина Трампа. При этом у американских властей были весомые юридические аргументы: срок исковой давности по делу об утечке данных уже истек, а виновник инцидента — осужденный подрядчик Чарльз Литтлджон, который и передал в СМИ налоговые декларации президента,— формально не являлся сотрудником IRS. Госпожа Уильямс указала, что Трамп фактически контролировал обе стороны процесса, руководя и собственными юристами, и правительством.
В Министерстве юстиции США назвали выводы судьи ангажированными. Представители Дональда Трампа заявили, что иск был направлен исключительно на защиту конфиденциальной информации.
Иск Дональда Трампа к Службе внутренних доходов (IRS) на 10 млрд долларов, поданный совместно с его семьей, был связан с раскрытием налоговых деклараций в СМИ. Он утверждал, что IRS не смогла предотвратить утечку данных, которая, как выяснилось, произошла по вине бывшего сотрудника Чарльза Литтлджона, взломавшего системы службы в 2018 году и обнародовавшего налоговые декларации состоятельных американцев. За эту утечку Литтлджон был приговорен к пяти годам тюрьмы в 2024 году.
Эта ситуация с налоговыми проверками не является для Дональда Трампа единичной: он сталкивался с многочисленными проверками IRS как во время своего первого президентского срока, так и после его окончания. В отличие от предыдущих президентов, Трамп не публиковал свои налоговые декларации добровольно. Отзыв им иска к IRS и прекращение административных претензий, связанных с другими расследованиями, вписываются в более широкую картину, когда Трамп, по мнению некоторых, пытался использовать федеральные агентства для своих личных интересов. Например, администрация Трампа также готовила реформу IRS с целью облегчить расследования в отношении «групп левого толка» путем назначения союзников президента на ключевые посты в Отделе уголовных расследований IRS.