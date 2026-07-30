Американский снаряд попал в жилой дом в Иране
Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Ночная атака стала ответом на «внезапный обстрел» американской базы в Иордании, который произошел вчера ночью, заявили в ведомстве.
Один из американских снарядов попал в жилой дом в городе Кешм, заявил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси. Его слова передает IRNA. Пострадали два ребенка, их госпитализировали, сообщили в местном управлении по чрезвычайным ситуациям. Поиски пострадавших под завалами продолжаются, передает Tasnim.
Американское командование в соцсети X сообщило, что вооруженные силы ударили по командным центрам, объектам по производству и хранению ракет и беспилотников, а также по военно-морской инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Цель этих ударов — дальнейшее ослабление угроз, исходящих от Ирана и его подконтрольных сил в отношении американских войск, коммерческого судоходства и сопредельных стран Персидского залива»,— заявили в ведомстве.
Удары США по Ирану, связанные с конфликтом в регионе, начались 28 февраля 2026 года, когда Израиль и США совместно начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала американские базы, расположенные в Персидском заливе. США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и планируют операцию против Ирана минимум на 100 дней, рассчитывая на поддержку стран Персидского залива, которые также подвергались ударам со стороны Ирана. Цель операции — ослабить военный потенциал Ирана, а также уничтожить его ядерные объекты, что привело к исчезновению 400 кг высокообогащенного урана после ударов ВВС США по Ирану.
В условиях эскалации США не заинтересованы в проведении наземной операции или в затяжном конфликте в Иране, но готовы быстро и решительно действовать для защиты своих интересов. При этом Иран заявил, что в случае нападения он нанесет существенный ущерб американским войскам и может использовать удары беспилотниками и баллистическими ракетами. Американские военные чиновники отмечают, что иранские вооруженные силы скорректировали тактику, нацеливаясь на уязвимые элементы обороны США в регионе, такие как перехватчики и системы ПВО.