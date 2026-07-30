США атаковали Иран

Американские войска нанесли удары по территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Эти удары — мощный ответ на вчерашние попытки Ирана атаковать американские силы, дислоцированные на Ближнем Востоке»,— добавили в командовании.

По информации замгубернатора провинции Хормозган, США атаковали объекты на острове Кешм в Ормузском проливе, передает Mehr. Как сообщили агентству Tasnim местные жители, ракета попала в жилой район. Информации о пострадавших нет.

Вчера Иран ударил по базе США в Иордании. Это произошло после четырех дней перемирия между сторонами. В CENTCOM заявляли, что смогли отразить эту атаку. Позже президент США Дональд Трамп сказал, что не оставит это без ответа, и пообещал «выбить из иранцев всю дурь».

Новость обновлена в 3:55 мск. Добавлена информация иранских агентств.