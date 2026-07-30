С книжного листа

Краснодарский край вошел в топ-5 регионов России по продажам книг в штуках за первую половину 2026 года: за полгода в регионе было продано более 380 тыс. экземпляров, подсчитали в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». Лидером по жанрам остается художественная литература (59% продаж), на втором месте — детская (13%), замыкает тройку нон-фикшн (18%). Участники рынка отмечают, что аудитория заметно омолаживается, а чтение становится социальной активностью: по всей стране увеличивается количество книжных клубов, а издательства ежедневно получают запросы на участие в них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным «Читай-города», в топ-10 книг, проданных в Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года, вошли «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «1984» Джорджа Оруэлла, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Спеши любить» Николаса Спаркса, «Скорбь сатаны» Марии Корелли, «Летний лагерь» Влада Райбера и «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля. В топ-5 поджанров вошли зарубежная классическая и современная зарубежная проза, молодежная романтическая проза, а также детективы и фантастика для детей.

В пресс-службе Wildberries «Ъ-Кубань» также подтвердили высокий спрос на книги в регионе. По данным маркетплейса, быстрее всего в первом полугодии росли продажи художественной литературы, второе место по динамике делят учебная и детская литература, замыкает тройку нон-фикшн.

Среди лидеров продаж — романтическая проза Анны Джейн («Твое сердце будет разбито», «Разреши любить», «Восхитительная/Влюбленная ведьма»), а также роман Николаса Спаркса «Спеши любить» и подростковая романтическая проза «Мой хулиган» Алены Черничной.

При этом, если в целом по России в топе держится психологический роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», то в Краснодарском крае его вытеснил фэнтезийный цикл про драконов Ребекки Ярос («Железное пламя», «Четвертое крыло», «Ониксовый шторм»). Из русской классики в лидерах «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Война и мир» Льва Толстого, из мировой — «Грозовой перевал» Эмили Бронте. Неизменным спросом пользуются детективы Агаты Кристи и «Бойцовский клуб» Чака Паланика.

Как рассказала «Ъ-Кубань» руководитель PR-направления издательства МИФ Вероника Суворова, за последние два-три года ключевым трендом стал рост интереса к классике примерно в три раза. «Лидируют как российская, так и зарубежная классика, в том числе на иностранных языках. Мы связываем это с переупаковкой в современный формат: красивые обложки, тиснение фольгой, иллюстрации — это привлекает молодую аудиторию», — пояснила она. По ее словам, топ продаж на маркетплейсах сейчас составляют «Великий Гэтсби», «Гордость и предубеждение», «Гранатовый браслет», «Грозовой перевал» и другие произведения.

Второй тренд, по наблюдениям издательства, — рост доли русскоязычных авторов. Издательства все активнее работают с авторами, пишущими на русском языке, не только из России, но и из Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Проводятся открытые конкурсы для русскоязычных авторов, и соотношение иностранных и русскоязычных авторов смещается в пользу последних.

Третий заметный тренд — интерес к мифам, истории и культуре российских регионов. Читатели приобретают книги не только о своем регионе, но и о других — на фоне роста внутреннего туризма. Серия расширяется: уже вышли книги о Петербурге, Суздале, Великом Новгороде; в перспективе, по словам Вероники Суворовой, — возможна книга о Кубани и Краснодаре.

Портрет читателя, по данным МИФ, заметно изменился: аудитория омолаживается, активные покупатели бумажных книг начинаются уже с 11 лет (ранее — с 14). В топе предзаказов — романтическое фэнтези Марины Суржевской и темное готическое фэнтези Владимира Торина.

Чтение, отмечает собеседница «Ъ-Кубань», становится социальной активностью: книжные клубы активно растут по всей стране, издательство ежедневно получает запросы на участие.

Процесс выбора книг тоже трансформируется. Алгоритмы маркетплейсов и «Яндекс Книг» формируют персонализированные рекомендации и существенно влияют на выбор читателя. Эффективны как блогеры-миллионники, так и микроблогеры с 3–4 тыс. подписчиков — за счет доверия аудитории. Визуальная упаковка книги также играет важную роль: например, книга «Храни короля» Риты Хоффман привлекала новых читателей в основном за счет обложки и посыла, без знакомства с автором.

Введение маркировки «18+» и «Содержит нецензурную брань», по словам Вероники Суворовой, парадоксально стимулировало продажи: читатели стремились купить книги до возможного исчезновения с полок. Однако работа с маркировкой требует значительных ресурсов редакций и иногда задерживает выход книг.

Автор издательства АСТ Анна Иванова, чьи триллеры о маньяках также попадают под маркировку, отмечает, что с внедрением маркировки появилась иллюзия, будто издания с высоким возрастным маркером вызывают у аудитории больший интерес.

«На деле это не совсем так. Часть читателей ожидала увидеть в литературе для взрослых откровенные сцены, но зачастую ценз ставят по другим причинам. В триллерах о маньяках, которые пишу я, причина маркировки — упоминание насилия», — пояснила она. По ее словам, хотя сейчас больше заказывают на маркетплейсах, для многих читателей важно полистать книгу, ознакомиться со стилем автора, оценить качество бумаги и шрифт. Целлофан, в который запечатана книга с высоким возрастным маркером, этого не позволяет. По ее словам, автору тоже приходится подстраиваться: если есть возможность рассказать историю в рамках «16+», она старается ею воспользоваться, но не в ущерб сюжету и психологической глубине.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост книжного рынка в Краснодарском крае и в целом по стране во всех форматах — бумажном, электронном и аудио. Особенно быстро растет популярность аудиокниг и аудиоспектаклей: платформы активно развивают новые форматы потребления контента, в том числе, с использованием ИИ. Чтение, по мнению участников рынка, превращается в культурный тренд и форму социального взаимодействия, а не только инструмент саморазвития или эскапизма.

Алина Зорина