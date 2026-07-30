Исследование NBER: приток мигрантов помогает экономическому росту развитых стран
За последние десятилетия миграция стала одним из главных источников пополнения рабочей силы развитых стран, отмечают авторы работы «Иммиграция и макроэкономические результаты в странах ОЭСР», опубликованной в серии рабочих документов Национального бюро экономических исследований США (NBER). В ней экономист Банка Италии Гаэтано Бассо и преподаватели Калифорнийского университета в Дейвисе Митали Матур и Джованни Пери проанализировали данные по 38 государствам ОЭСР за 1990–2024 годы с целью выяснить, как приток мигрантов связан с производительностью, инвестициями и другими показателями развитых экономик.
Отмечается, что число мигрантов в этот период росло прежде всего за счет выходцев из государств, не входящих в ОЭСР,— стран Восточной Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.
Их совокупное число увеличилось с примерно 25 млн человек в 1990 году до 100 млн в 2024-м. Около половины из тех, кто переезжал в развитые страны,— люди с высшим образованием. Хотя поначалу высококвалифицированные сотрудники сталкивались со многими проблемами (от незнания языка до отсутствия профессиональных связей), на горизонте десяти лет разрыв с местными обычно сокращался: мигранты подтверждали документы об образовании или получали новое и переходили на более подходящую работу.
Подробнее — в материале «Ъ» «ВВП по импорту»
Приток мигрантов в страны ОЭСР значительно вырос, достигнув 6,1 млн человек в 2022 году (без учета украинских беженцев), что является максимумом с 2005 года. С учетом украинских беженцев, которых к июню 2023 года насчитывалось около 4,7 млн, миграционные потоки увеличиваются из-за международных конфликтов. Мигранты довольно быстро находят работу, но часто не по своей квалификации: например, украинские беженцы в некоторых странах заняты в клининге или розничной торговле. Это объясняется тем, что системы признания иностранных дипломов несовершенны, а бесплатное обучение языкам и повышение квалификации не всегда доступны.
Развитые страны нуждаются в мигрантах для восполнения дефицита рабочей силы, вызванного старением населения. Например, к 2100 году население Италии может сократиться почти вдвое, а доля старше 65 лет вырастет до 38%. Мигранты могут помочь экономическому росту, выполняя низкоквалифицированную работу, неинтересную местным жителям, а высококвалифицированные — повышая производительность труда. Однако дефицит кадров сохраняется, и спрос на специалистов среднего и высокого уровня растет. Всемирный банк предлагает более активно интегрировать беженцев в рынок труда, упрощая процедуры регистрации и признания документов об образовании, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода.