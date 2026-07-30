Исследование NBER: приток мигрантов помогает экономическому росту развитых стран

За последние десятилетия миграция стала одним из главных источников пополнения рабочей силы развитых стран, отмечают авторы работы «Иммиграция и макроэкономические результаты в странах ОЭСР», опубликованной в серии рабочих документов Национального бюро экономических исследований США (NBER). В ней экономист Банка Италии Гаэтано Бассо и преподаватели Калифорнийского университета в Дейвисе Митали Матур и Джованни Пери проанализировали данные по 38 государствам ОЭСР за 1990–2024 годы с целью выяснить, как приток мигрантов связан с производительностью, инвестициями и другими показателями развитых экономик.

Отмечается, что число мигрантов в этот период росло прежде всего за счет выходцев из государств, не входящих в ОЭСР,— стран Восточной Европы, Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока.

Их совокупное число увеличилось с примерно 25 млн человек в 1990 году до 100 млн в 2024-м. Около половины из тех, кто переезжал в развитые страны,— люди с высшим образованием. Хотя поначалу высококвалифицированные сотрудники сталкивались со многими проблемами (от незнания языка до отсутствия профессиональных связей), на горизонте десяти лет разрыв с местными обычно сокращался: мигранты подтверждали документы об образовании или получали новое и переходили на более подходящую работу.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВВП по импорту»